Икона Курская Коренная прибудет в Россию в сентябре
В сентябре главная святыня Курского края - чудотворная икона Божией Матери "Знамение" Курская Коренная прибывает в Россию.
Ожидается, что икона прибудет 23 сентября (Воскресенье) в Коренную пустынь. С 23 до утра 25 сентября святыня будет находиться в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни.
Как и в предыдущие годы, 25 сентября после Божественной литургии состоится традиционный Крестный ход с чудотворным образом из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор Курска, где икона пробудет до 3 октября.
В этом году в Курской области состоится юбилейный Крестный ход. В 2018 году исполняется 400 лет со дня его установления на курской земле.
26 сентября планируется посещение духовенства со святыней лечебных учреждений, а 1 октября икона будет принесена в Рыльск. В течение дня верующие могут поклониться святыне в Успенском соборе Рыльска. Вечером чудотворный образ вернется в Знаменский собор Курска.