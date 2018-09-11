Икона Курская Коренная прибудет в Россию в сентябре

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-11T13:06:42+03:00

Список иконы хранится в месте обретения образа - в Коренной пустыни под Курском Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В сентябре главная святыня Курского края - чудотворная икона Божией Матери "Знамение" Курская Коренная прибывает в Россию.

Ожидается, что икона прибудет 23 сентября (Воскресенье) в Коренную пустынь. С 23 до утра 25 сентября святыня будет находиться в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни.

Как и в предыдущие годы, 25 сентября после Божественной литургии состоится традиционный Крестный ход с чудотворным образом из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор Курска, где икона пробудет до 3 октября.

В этом году в Курской области состоится юбилейный Крестный ход. В 2018 году исполняется 400 лет со дня его установления на курской земле.

26 сентября планируется посещение духовенства со святыней лечебных учреждений, а 1 октября икона будет принесена в Рыльск. В течение дня верующие могут поклониться святыне в Успенском соборе Рыльска. Вечером чудотворный образ вернется в Знаменский собор Курска.