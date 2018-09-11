2018-09-11T12:58:10+03:00
Политика

Курский авиаполк пополнился четырьмя истребителями

Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав авиаполка, базирующегося в поселке Халино
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
До конца года авиапарк части пройдет полное перевооружениеДо конца года авиапарк части пройдет полное перевооружение
Изменить размер текста:

Летчики авиационного полка, базирующегося в поселке Халино под Курском, получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++», сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Перелет с Иркутска, где были изготовлены самолеты, проходил в течение одного дня.

В 2017 году в Халино была сформирована первая авиационная эскадрилья, в которую поступили 12 новейших истребителей Су-30 СМ. Корпорация «Иркут» поставила и сотую «сушку», построенную на Иркутском авиазаводе.

В настоящее время перевооружение воинской части почти завершено. Истребители МиГ-29 СМТ вместе с новыми самолетами продолжают нести боевое дежурство по охране Государственной границы. До конца 2018 года авиапарк части полностью заменят. В его состав войдет еще пара истребителей Су-30 СМ

В начале года летный состав прошел переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке. Летчики совершенствовали свое мастерство на современных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Многофункциональный истребитель СУ-30 СМ предназначен для завоевания воздушного пространства, уничтожения наземных, воздушных и морских целей, и блокирования аэродромов противника. Техника успешно справляется с данными задачами в любых метеорологических условиях и в ночное время. Самолет обладает высокой маневренностью, способен применять современное и высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

СУ-30 СМ вооружены 30-мм встроенной пушкой ГШ-301 со скорострельностью до 1500 выстрелов в минуту. Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Генштаб запретил командирам совещаться по ночам
В депеше говорится о том, что ненормированный рабочий день приводит к тому, что "у военнослужащих накапливается усталость, снижается работоспособность, что негативно влияет на морально-психологическое состояние"
Новости 24
В Курской области стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2018»
Курского налоговика осудили за взятку
В Курске на закрытом кладбище хоронили людей
Под Курском горели склады и котельная
Курянка прикинулась инвалидом ради получения пенсии
Курские полицейские задержали автовора
13 августа в Железнодорожном округе Курска отключат воду
В Курске отметят День отца
Курские полицейские вернули в храм ценную икону
В Курске пьяный водитель мопеда попал под два автомобиля
В Курской области задержали 41 пьяного водителя
Курских чиновников обвиняют в присвоении более двух миллионов рублей
В Курской области подводят итоги выборов
В Курске на Кировском мосту перевернулась «Хонда»
Курянка перевела мошенникам крупную сумму
Курские школьники примут участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Явка на выборы в органы местного самоуправления Курской области 2018: за два часа пришло 5%
В Курской области «КамАЗ» слетел в кювет
Курян приглашают принять участие в кастинге проекта "Во весь голос"
В Курске установят "Скамейку трезвости"
Под Курском перевернулась иномарка
В Курске пройдут осенние ярмарки
В Курске пройдут «Папа-старты»