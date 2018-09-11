Курский авиаполк пополнился четырьмя истребителями

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-11T12:58:10+03:00

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Летчики авиационного полка, базирующегося в поселке Халино под Курском, получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++», сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Перелет с Иркутска, где были изготовлены самолеты, проходил в течение одного дня.

В 2017 году в Халино была сформирована первая авиационная эскадрилья, в которую поступили 12 новейших истребителей Су-30 СМ. Корпорация «Иркут» поставила и сотую «сушку», построенную на Иркутском авиазаводе.

В настоящее время перевооружение воинской части почти завершено. Истребители МиГ-29 СМТ вместе с новыми самолетами продолжают нести боевое дежурство по охране Государственной границы. До конца 2018 года авиапарк части полностью заменят. В его состав войдет еще пара истребителей Су-30 СМ

В начале года летный состав прошел переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке. Летчики совершенствовали свое мастерство на современных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Многофункциональный истребитель СУ-30 СМ предназначен для завоевания воздушного пространства, уничтожения наземных, воздушных и морских целей, и блокирования аэродромов противника. Техника успешно справляется с данными задачами в любых метеорологических условиях и в ночное время. Самолет обладает высокой маневренностью, способен применять современное и высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

СУ-30 СМ вооружены 30-мм встроенной пушкой ГШ-301 со скорострельностью до 1500 выстрелов в минуту. Система дозаправки топливом в воздухе, радиосистемы дальней навигации и усовершенствованная система жизнеобеспечения позволяют истребителям выполнять учебно-боевые задачи на большом удалении от аэродромов базирования.