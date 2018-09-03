2018-09-03T11:44:50+03:00
Общество

«Мираторг» инвестирует в производство более 605 миллионов рублей

На новой мясохладобойне в Октябрьском районе внедрят систему глубокой переработки побочной продукции, позволяющую вести производство практически без потерь и отходов
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В рамках программы удвоения мощностей свиноводческого дивизиона агроходинг приступил к строительству в Курской области крупнейшего в стране предприятия по убою и глубокой переработке мяса свинины. Мясохладобойня будет выпускать 503 тысячи тонн мяса в убойном весе в год, предлагая розничным и корпоративным клиентам широкий ассортимент продукции в потребительской и индустриальной упаковке.

Компания внедряет на предприятиях технологии, позволяющие повысить эффективность производства, что также положительно сказывается на себестоимости конечной продукции и позволяет снизить до минимума воздействие на окружающую среду.

Побочная продукция, образующиеся в процессе работы предприятия будет отправляться на участок производства технических фабрикатов и перерабатываться в кормовой жир, мясокостную и кровяную муку, а также другую продукцию, востребованную рынком.

- Одним из приоритетных направлений деятельности холдинга является обеспечение биологической безопасности предприятий. Существенная часть инвестиций в новейшую роботизированную мясохладобойню пойдет на технологическое оснащение предприятие и установку передовых решений в сфере глубокой переработки, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

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