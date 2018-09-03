«Мираторг» инвестирует в производство более 605 миллионов рублей
В рамках программы удвоения мощностей свиноводческого дивизиона агроходинг приступил к строительству в Курской области крупнейшего в стране предприятия по убою и глубокой переработке мяса свинины. Мясохладобойня будет выпускать 503 тысячи тонн мяса в убойном весе в год, предлагая розничным и корпоративным клиентам широкий ассортимент продукции в потребительской и индустриальной упаковке.
Компания внедряет на предприятиях технологии, позволяющие повысить эффективность производства, что также положительно сказывается на себестоимости конечной продукции и позволяет снизить до минимума воздействие на окружающую среду.
Побочная продукция, образующиеся в процессе работы предприятия будет отправляться на участок производства технических фабрикатов и перерабатываться в кормовой жир, мясокостную и кровяную муку, а также другую продукцию, востребованную рынком.
- Одним из приоритетных направлений деятельности холдинга является обеспечение биологической безопасности предприятий. Существенная часть инвестиций в новейшую роботизированную мясохладобойню пойдет на технологическое оснащение предприятие и установку передовых решений в сфере глубокой переработки, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.