2018-09-08T16:27:41+03:00
Общество

Курские кадеты приняли присягу

Школьники теперь официально носят гордое звание кадет пожарных-спасателей
Светлана ВОЛКОВА
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Мероприятие прошло на мемориале "Курская Дуга"Мероприятие прошло на мемориале "Курская Дуга"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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8 сентября десятиклассники школы №5 Курска в торжественной обстановке на мемориале «Курская дуга» принесли клятву. Мальчишки и девчонки теперь официально носят гордое звание кадет пожарных-спасателей.

Присягу кадета произнесли более 20 школьников. Поддержать в этот день их пришли родные и близкие. Особую атмосферу празднику создавало и место, где собрались все участники торжества: на мемориале «Курская дуга» проходят все самые важные праздники города.

Здесь, рядом с вечным огнем, и были произнесены слова клятвы: «Клянусь свято соблюдать и выполнять требования «Устава кадета», быть честным и верным товарищем, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, быть образцом в учёбе и поведении и достойно нести звание «Кадет».

В Курской области почти 80 кадетских классов МЧС России, в которых учатся более двух тысяч ребят. Многие из них после школы выбирают профильные специальности и связывают свою жизнь с решением вопросов безопасности.

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