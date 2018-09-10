2018-09-10T16:25:43+03:00
Общество

Житель Курска поборется за звание «русского ниндзя»

28-летний курянин прошел кастинг на программу Первого канала
Яна ШЕЛЕСТ
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Иван всегда хотел поучаствовать в подобном шоуИван всегда хотел поучаствовать в подобном шоу
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2 сентября в Москве в парке Останкино прошел кастинг на программу Первого канала «Русский ниндзя». Около 250 претендентов приняли участие в отборе. Среди них и 28-летний житель Курска Иван Бакланов.

— Я всегда хотел поучаствовать в подобном шоу. Просмотрев программу, я подумал, почему бы и нет? – рассказывает Иван.

Проект для сильных духом и телом «Русский Ниндзя» - это настоящая проверка на прочность. Участникам предстоит справиться с полосой сложнейших препятствий. Есть за что побороться - победителя ждет приз 5 млн рублей!

Иван занимается спортом с детства. Всегда принимал участие в соревнованиях, отстаивал честь своей 51-й школы.

— Я всегда занимался спортом, всем понемногу – легкой атлетикой, уличным воркаутом.

Кстати, Иван отслужил срочную службу в спецназе в подразделении антитеррора. Как известно, попасть туда не так-то просто. Помимо отменного здоровья требуется и отличная физическая подготовка.

Иван отслужил срочную службу в спецназе

Иван отслужил срочную службу в спецназе

— Именно во время службы в армии я понял, что физически хорошо развит, - говорит Иван.

Вернувшись на «гражданку», парень продолжил занятия спортом. И сейчас, несмотря на свою занятость, Иван все свободное время посвящает тренировкам – катается на велосипеде, бегает, плавает и занимается в зале.

Кастинг на программу состоял из трех этапов. На первом нужно было на время подтянуться определенное количество раз, пробежать челночным бегом и прыгнуть с перекладины в длину. На втором – пройти полосу препятствий. Третий этап оказался самым сложным – нужно было пройти по вертикальным кольям на цепях максимальное количество кругов за 40 секунд. И Иван справился!

— Я успешно прошел все этапы, получил при этом потрясающие эмоции, - делится «курский ниндзя».

Сейчас Иван ждет звонка с приглашением на шоу. Родственники и друзья поддерживают парня.

— Близкие знают, какой я упертый и старательный, - говорит Иван. — Ни за что не отступлю!

Пожелаем парню удачи!

"Курский ниндзя".

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