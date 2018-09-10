Курские таможенники задержали икону стоимостью чуть больше тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-10T11:36:05+03:00

Мужчина не ожидал, что подарок нужно декларировать Фото: предоставлено пресс-службой

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Курская таможня составила два протокола об административных правонарушениях против гражданина Украины, нарушившего правила перемещения культурных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На автомобильный пункт пропуска Крупец Курской таможни для выезда в Украину приехал легковой автомобиль Daewo Lanos. Водитель автомобиля и его спутники заявили таможенникам о том, что у них нет запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС товаров и предметов, а также товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Но во время таможенного досмотра в багажнике автомобиля нашли старинную икону из желтого металла с изображением лика женщины.

43–летний гражданин Украины пояснил, что икону ему подарили родственники. Уезжая на Украину, решил взять икону с собой в Киев. О том, что икона может оказаться культурной ценностью и, соответственно, подлежит декларированию, не знал. Икону он вез в сумке среди личных вещей.

Образ изъяли и направили на экспертизу.

По заключению таможенного эксперта икона относится к категории культурных ценностей. Ее рыночная цена - чуть больше тысячи рублей.

Окончательное решение по делам об административных правонарушениях вынесет суд. Нарушителю грозят штрафы и возможная конфискация иконы.