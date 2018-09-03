2018-09-03T16:34:44+03:00
Общество

Курским школьникам провели экскурсию на стоянку разбитых машин

Полицейские провели встречу в детьми-нарушителями ПДД и их родителями
Ольга ДАНИЛОВА
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Собравшихся ждала экскурсия на стоянку разбитых машинСобравшихся ждала экскурсия на стоянку разбитых машинФото: УМВД России по Курской области.
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Очередная встреча полицейских прошла с детьми, нарушившими правила дорожного движения, и их родителями. В этом году на дорогах области 121 ребенок пострадал в ДТП, шесть погибли. Сотрудники ГИБДД рассказали о том, что каждый из нас – участник дорожного движения, независимо от нахождения в транспорте или при переходе дороги в качестве пешехода. Стражи порядка напомнили, что переходить дорогу можно только в установленных местах и убедившись, что не грозит опасность и нет близко приближающихся автомобилей со всех сторон.

Собравшихся ждала экскурсия на стоянку разбитых машин. На каждом автомобиле было совершено дорожно-транспортное происшествие, в большинстве из них погибли люди. На примерах случившихся дорожно-транспортных происшествий сотрудники объяснили насколько важно для жизни соблюдать правила дорожного движения и не нарушать их ни при каких условиязх.

Отдельно полицейские пообщались с родителями на тему безопасности детей, передвигающихся на мопедах и скутерах. За этот год в отделы по делам несовершеннолетних поступило более 30 административных материалов о нарушениях подростками правил дорожного движения. Большинство из них управляли мопедами, мотоциклами, не имея прав управления.

Стражи порядка, напомнили родителям о том, что прежде чем приобрести своему ребенку мопед или скутер, нужно быть уверенным в его навыках вождения.

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