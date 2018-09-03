Под Курском столкнулись «Ауди» и маршрутный «Форд»

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-03T12:29:15+03:00

Один человек погиб и 13 ранены

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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автомобиля «Ауди 100» произошло 2 сентября примерно в 06:55 на десятом километре автодороги Тросна-Калиновка-Михайловк-Линец, сообщили в УМВД по Курской области.

39-летний водитель автомобиля «Ауди 100», по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом «Форд».

В ДТП водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Трех пассажиров маршрутки доставили в больницу. Еще десять обратились за медпомощью попозже. Все пострадавшие сейчас находятся дома.