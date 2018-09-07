СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-07T13:10:11+03:00

Концерты с участием музыкантов из разных стран мира пройдут в нескольких городах России

Изменить размер текста: A A

6 сентября в Курске стартовал фестиваль "Джазовая провинция 2018". В этом году фестиваль по традиции охватит несколько городов России - эот Москва, Белгород, Воронеж, Брянск, Орел, Тула, Подольск, Липецк.

На открытии фестиваля в концертном зале "Свиридовский" выступили Винцкевич Project в составе основателя фестиваля Леонида Винцкевича (рояль), его сына Николая Винцкевича (саксофон) и двух американских музыкантов - бас-гитариста Кипа Рида и Джоэла Тэйлора на ударных. Во втором отделнии программы свое мастерство показал известный российский джазовый саксофонист Игорь Бутман с командой.

Музыканты порадовали публику своим мастерствомФото: Светлана ВОЛКОВА

Вечером 7 сентября квартет Винцкевич-Тэйлор уже выступят в Царицыно.

Курян же ждет еще серия фестивальных концертов этой осенью. В них примут участие музыканты из разных стран мира - Бельгии, Норвении, США, Гонконга и других:

27 октября 18.00 – филармония (к/зал «Свиридовский»)

Stooges Brass Band – США (Нью Орлеан)

Николай Винцкевич курирует фестиваль уже более 20 летФото: Светлана ВОЛКОВА

Винцкевич - Андрианов проект – «VIVA Bach!» - Россия

Carina La Dulce (вокал) & Sasha Kolpakov (гитара) - Испания – CША

4 ноября 18.00 – филармония (Б.зал, ул. Перекальского, 1)

Dock in Absolute Trio – Люксембург, Бельгия, Гонконг

The South Quartet – Германия

7 ноября 19.00 – филармония - 2 (к/зал «Свиридовский»)

Ансамбль Давида Голощекина – Россия

Espen Eriksen (рояль) & Gunnar Halle (труба) – Норвегия

Винцкевич & Kershaw трио - Россия-Англия

"Гвоздь программы" - Игорь БутманФото: Светлана ВОЛКОВА

Duo Mariá Portugal (барабаны) & Paul van Kemenade (альт-саксофон) – Бразилия-Голландия

17 ноября 18.00 – филармония (к/зал «Свиридовский»)

ЗАКРЫТИЕ и ГАЛА-концерт XXIII Международного фестиваля «Джазовая провинция»