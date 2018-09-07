В Курске стартовал фестиваль "Джазовая провинция"
Джазовая провинция 2018.
6 сентября в Курске стартовал фестиваль "Джазовая провинция 2018". В этом году фестиваль по традиции охватит несколько городов России - эот Москва, Белгород, Воронеж, Брянск, Орел, Тула, Подольск, Липецк.
На открытии фестиваля в концертном зале "Свиридовский" выступили Винцкевич Project в составе основателя фестиваля Леонида Винцкевича (рояль), его сына Николая Винцкевича (саксофон) и двух американских музыкантов - бас-гитариста Кипа Рида и Джоэла Тэйлора на ударных. Во втором отделнии программы свое мастерство показал известный российский джазовый саксофонист Игорь Бутман с командой.
Музыканты порадовали публику своим мастерствомФото: Светлана ВОЛКОВА
Вечером 7 сентября квартет Винцкевич-Тэйлор уже выступят в Царицыно.
Курян же ждет еще серия фестивальных концертов этой осенью. В них примут участие музыканты из разных стран мира - Бельгии, Норвении, США, Гонконга и других:
27 октября 18.00 – филармония (к/зал «Свиридовский»)
Stooges Brass Band – США (Нью Орлеан)
Николай Винцкевич курирует фестиваль уже более 20 летФото: Светлана ВОЛКОВА
Винцкевич - Андрианов проект – «VIVA Bach!» - Россия
Carina La Dulce (вокал) & Sasha Kolpakov (гитара) - Испания – CША
4 ноября 18.00 – филармония (Б.зал, ул. Перекальского, 1)
Dock in Absolute Trio – Люксембург, Бельгия, Гонконг
The South Quartet – Германия
7 ноября 19.00 – филармония - 2 (к/зал «Свиридовский»)
Ансамбль Давида Голощекина – Россия
Espen Eriksen (рояль) & Gunnar Halle (труба) – Норвегия
Винцкевич & Kershaw трио - Россия-Англия
"Гвоздь программы" - Игорь БутманФото: Светлана ВОЛКОВА
Duo Mariá Portugal (барабаны) & Paul van Kemenade (альт-саксофон) – Бразилия-Голландия
17 ноября 18.00 – филармония (к/зал «Свиридовский»)
ЗАКРЫТИЕ и ГАЛА-концерт XXIII Международного фестиваля «Джазовая провинция»