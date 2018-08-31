Роланд Керн: «Каждый побывавший в Курске никогда не будет плохо говорить о России»

СЕГОДНЯ 17:43 2018-08-31T17:51:20+03:00

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Шпайер – небольшой провинциальный городок, живописно раскинувшийся на берегу Рейна. Проживает в нем всего 50 тысяч жителей. Это в десять раз меньше, чем в Курске.

Курск и Шпайер дружат уже 29 лет. Договор о партнерстве городов Курска и Шпайера был подписан 10 июля 1989 года. Инициатором дружеских отношений в те далекие годы выступил Роланд Керн – молодой бургомистр Шпайера. Администрация Курска поддержала предложение.

В рамках этого сотрудничества в 1993 году был создан «Круг друзей Курск – Шпайер». Начались первые обменные визиты делегаций. В 2000 году в Доме Знаний открылся Центр немецкой культуры и информации. К 25-летию партнерства была издана книга.

К 25-летию партнерства была издана книгаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Почти за 30 лет партнерства было реализовано множество культурных, экономических, спортивных и молодежных проектов. Накоплен огромный опыт совместной работы и дружеских отношений.

— Нельзя назвать ни одной области, в которой бы мы не сотрудничали, - говорит Роланд. – Но самое главное в нашем партнерстве – это сложившиеся теплые отношения между жителями наших городов. Каждый побывавший в Курске никогда не будет плохо говорить о России.

За время партнерства Роланд Керн посетил Курск около ста раз. В этот визит экс-бургомистр приехал со своими старыми друзьями, в том числе и с Рольфом Вундером – основателем и председателем «Круга друзей Шпайер-Курск».

Встреча с немецкой делегацией состоялась в Доме Знаний. Говорили о чемпионате по футболу, о пенсионной реформе, о политике и о том, что к сотрудничеству городов надо привлекать больше молодежи.

— Важно, чтобы наше дружное сообщество принимало новых членов, чтобы работали постоянные обмены делегациями. – говорит Роланд. — Мы хотим, чтобы немцам рассказали о вашей стране своими глазами сами же немцы. В свою очередь мы приглашаем курян к себе. Всех гостей мы разместим по семьям, чтобы жители наших городов смогли ближе узнать друг друга и подружиться.