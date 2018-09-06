В Курске у бездомных котят нашли бешенство
По информации Курской городской станции по борьбе с болезнями животных в Курске зарегистрировано два случая заболевания бешенством.
Жители улицы Новой Луговая и проспекта Дериглазова подобрали на улице бездомных котят, обратились с ними в ветеринарную клинику Центрального округа, где и обнаружили заболевание. ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» подтвердила диагноз: бешенство.
- После этого были проведены комиссионные обследования и дезинфекция очагов бешенства. Все контактировавшие с животными люди направлены на вынужденную антирабическую вакцинацию, - рассказали в мэрии.
Напомним, что бешенство - одно из немногих особо опасных заболеваний, которое не подается медикаментозному лечению. Исход всегда летальный. Вирус передается со слюной при укусе больного животного. Слюна может стать заразной за 8-10 суток до появления признаков болезни. Возможно также заражение при попадании слюны на слизистые оболочки или поврежденную кожу.
Однократное введение вакцины животному обеспечивает ему иммунитет против бешенства в течение одного года.
Для проведения иммунизации своих питомцев вы можете обратиться в лечебно-профилактические отделы, расположенные в Курске по следующим адресам:
- ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-а, тел. 52-14-57;
- ул. Дубровинского, 54-а, тел. 34-41-14;
- 2-й Шоссейный пер., 15, тел. 35-00-84
Также на сайте ОБУ «Курская городская СББЖ» можно найти информацию о выездных профилактических вакцинациях, проводимых сотрудниками.
Государственная ветеринарная служба настоятельно рекомендует жителям Курска проводить своевременные и регулярные вакцинации своих животных против бешенства. Если вы решили взять животное с улицы, – обязательно принести его в ветеринарную клинику для осмотра и регистрации с последующей вакцинацией против бешенства. В случае укуса животным обращайтесь в травматологические пункты, чтобы получить антирабическую вакцину.