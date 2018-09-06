2018-09-06T14:46:05+03:00
Общество

В Курской области с 1 сентября выросла плата за вывоз мусора

Теперь начислять ее будут в зависимости от числа прописанных в квартире
Светлана ВОЛКОВА
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Несанкционированные свалки по-прежнему большая проблема для регионаНесанкционированные свалки по-прежнему большая проблема для регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области c региональными операторами заключены соглашения сроком на 10 лет. В Северо-Восточной зоне статусом регионального оператора наделено АО «Спецавтобаза по уборке Курска», в Юго-Западной зоне – ООО «Экопол».

Как рассказал председатель областного комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко, для крупных городов (Курск, Железногорск, Курчатов) с 1 сентября в АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» плата для проживающих в многоквартирных домах составляет 100,44 руб. с человека, для проживающих в частном секторе - 134,55 руб. с человека.

Ежемесячная оплата для жителей крупных городов, которые обслуживаются ООО «Экопол», составит 98.26 руб. в многоквартирных домах, в частном секторе – 131.62 руб.

Тарифы будут действовать до 31 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года для региональных операторов будут устанавливаться новые тарифы.

- Мы будем смотреть, насколько обоснованные затраты нам предъявлены. После этого будем рассматривать решение на трехлетний период, - пояснил Алексей Карнаушко.

Как сообщалось ранее, услуга по утилизации ТБО перешла из разряда жилищных услуг в коммунальные. Изменился и порядок начисления платы. Если прежде собственники платили за его вывоз, исходя из площади жилья, то сейчас расчет будет вестись по количеству человек, проживающих в помещении.

Региональные операторы несут ответственность, в том числе финансовую, за весь цикл обращения с отходами: от сбора и транспортировки до утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения, а также участвуют в ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

В регионе постепенно будет создаваться инфраструктура, необходимая для хранения и утилизации ТКО, пообещали в обладминистрации. Предполагается строительство мусоросортировочных линий и заводов, реконструкция существующих полигонов.

Однако пока даже пластиковый и бумажный мусор в Курской области перерабатывается лишь в мизерном количестве. Межде тем плата за вывоз мусора с сентября для многих вырастет в разы.

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