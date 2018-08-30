2018-08-30T16:03:13+03:00
Общество

Курян предупреждают о тумане

Столбик термометра поднимется до отметки 31 градус
Светлана ВОЛКОВА
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Водителей просят быть особенно осторожнымиВодителей просят быть особенно осторожнымиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 30 августа и в течение суток будет переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман, ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура: ночью 11-16º, днем 26-31º.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман, предупреждают в МЧС. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием. Поэтому, попав в туман, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

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