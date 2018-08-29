1 сентября в Курске за парты сядут более 45 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-29T15:38:04+03:00

С этого учебного года во всех школах вводятся электронные журналы и дневники

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29 августа в школе №61 прошло традиционное августовское совещание педагогических работников Курска.

Сегодня в Курске действуют 61 школа, частное общеобразовательное учреждение «Курская православная гимназия имени преподобного Феодосия Печерского», 82 детских сада и восемь учреждений дополнительного образования детей.

Детсады посещают 21200 юных курян. Очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована, отметили на совещании. В прошлом учебном году открыта дополнительная группа на 20 мест при школе № 54, создана группа кратковременного пребывания на 12 человек для детей – инвалидов в детском саду № 86, действовала группа кратковременного пребывания для детей старшего возраста в школе № 2. В каждом округе Курска в пяти детских садах действуют восемь групп социальной поддержки для детей в возрасте от 2 до 8 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом учебном году на базе детских садов № 16 и № 91 создано еще две группы социальной поддержки.

Для обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий на базе 8 школ есть рабочие места для учителей. В 2017 – 2018 учебном году общее образование с применением дистанционных технологий получили 55 детей-инвалидов.

- В новом 2018-2019 учебном году за парты сядут более 45 тысяч школьников, из них 5423 – первоклассники, - рассказал председатель комитета образования города Сергей Белкин. - Согласно статистике последних лет, результаты ЕГЭ курских школьников остаются стабильно высокими. В 2018 году 524 выпускника получили медали, 385 из них - золотые медали «За отличную учебу», учрежденные администрацией Курска, и медали «За особые успехи в учении», утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации. Еще 139 выпускники получили серебряные медали города Курска.

В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3315 курских школьников, 840 из них стали победителями и призерами. Стипендию главы Администрации города Курска в 2017-2018 учебном году получали 80 школьников; 18 выпускников, ставших победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, получили единовременное денежное поощрение; 89 педагогов, подготовивших их, ежемесячно получали 10% надбавку к заработной плате.

Несколько лет назад в школах Курска началось постепенное внедрение электронных дневников и журналов. Пилотными школами по введению электронного классного журнала стали школа № 7, гимназии № 4 и 44. С сентября все школы начнут полноценно использовать систему электронного журнала и дневника.