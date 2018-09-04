2018-09-04T15:10:52+03:00
Происшествия

В Курске украли гусеничный каток от Т-34, чтобы сдать в лом

Выставочный экспонат стоял на мемориале "Памяти павших"
Светлана ВОЛКОВА
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ЧП произошло на мемориале "Памяти павших"ЧП произошло на мемориале "Памяти павших"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске сотрудники Северного отдела полиции поймали подозреваемых в краже гусеничного катка от танка Времен Великой Отечественной войны. Экспонат выставочного центра историко-культурного наследия Курска стоял на открытой площадке на мемориале "Памяти павших".

Оперативники за сутки установили, что к хищению причастны двое прежде судимых курян.

- Предположительно они собирались сдать краденный экспонат в пункт приема металла. Воры наняли грузовой транспорт и отбуксировали каток весом более 350 кило с уличной выставочной площадки. Недавно в музее велись ремонтные работы, поэтому никто не обратил внимания на мужчин, которые под видом рабочих осуществляли погрузку элемента техники, - рассказали в УМВД.

Похищенный гусенечный каток полицейские изъяли. Сейчас он находится на ответственном хранении и в ближайшее время будет возвращен в музей, сказали в полиции.

По этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в УМВД.

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