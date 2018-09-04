2018-09-04T11:40:26+03:00
Общество

На тротуарах Курской области появились предупреждающие надписи

«Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!» и «Слезь с велосипеда!» написали волонтеры на асфальте
Светлана ВОЛКОВА
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Предупреждающие надписи появились перед переходамиПредупреждающие надписи появились перед переходамиФото: УМВД России по Курской области.
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В Железногорске сотрудники ГИБДД и волонтеры железногорского горно-металлургического колледжа провели совместную акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.

Участники мероприятия нанесли на тротуар вблизи пешеходных переходов предупреждающие надписи «Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!», «Слезь с велосипеда!» через трафарет.

К процессу нанесения надписей активно подключались проходившие мимо дети, а дорожные полицейские, в свою очередь, напоминали подросткам о необходимых мерах безопасности при переходе проезжей части.

Предупреждающие надписи появятся у всех образовательных учреждений, расположенных в непосредственной близости автомобильных дорог, добавили в УМВД.

Как отмечают правоохранители, эта акция призывает взрослых быть особенно внимательными к детям на дороге, не только к своим, но любому ребенку, растерявшемуся в сложной дорожной обстановке.

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