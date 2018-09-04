На тротуарах Курской области появились предупреждающие надписи
В Железногорске сотрудники ГИБДД и волонтеры железногорского горно-металлургического колледжа провели совместную акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов.
Участники мероприятия нанесли на тротуар вблизи пешеходных переходов предупреждающие надписи «Возьми ребенка за руку!», «Сними наушники!», «Слезь с велосипеда!» через трафарет.
К процессу нанесения надписей активно подключались проходившие мимо дети, а дорожные полицейские, в свою очередь, напоминали подросткам о необходимых мерах безопасности при переходе проезжей части.
Предупреждающие надписи появятся у всех образовательных учреждений, расположенных в непосредственной близости автомобильных дорог, добавили в УМВД.
Как отмечают правоохранители, эта акция призывает взрослых быть особенно внимательными к детям на дороге, не только к своим, но любому ребенку, растерявшемуся в сложной дорожной обстановке.