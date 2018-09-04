В Курской области разорвался газопровод

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-04T10:06:18+03:00

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4 сентября в 05:40 в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение от дежурного из «Курскрегионгаза» о том, что на газораспределительной станции, расположенной в деревне Пасерково Железногорского района, упало давление. Произошел разрыв трубы газопровода диаметром 500 мм.

На место происшествия выехали спасатели местного пожарно-спасательного гарнизона, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района, аварийные бригады.

От газа отключили промышленные предприятия города Железногорска, в том числе ПАО «Михайловский ГОК» и МУП «Гортеплосеть». Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Сейчас на газопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы.