2018-08-27T22:04:04+03:00
Общество

При поддержке Металлоинвеста в Железногорске отремонтирована молочная кухня

В Железногорске при поддержке «Металлоинвеста» после капитального ремонта открылась городская молочная кухня
Ольга ДАНИЛОВА
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Железногорская молочная кухня – уникальный социальный объектЖелезногорская молочная кухня – уникальный социальный объектФото: предоставлено пресс-службой
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На приобретение отделочных материалов и оборудования компания направила 2,2 млн рублей.

Средства на модернизацию были выделены на основании обращения руководства учреждения к генеральному директору УК «Металлоинвест», депутату Курской областной Думы Андрею Варичеву.

«В социальной политике Металлоинвеста приоритетное внимание уделяется здоровью сотрудников, жителей Железногорска, поддержке материнства и детства, – отметил на торжественной церемонии открытия учреждения директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов. – Помощь Компании в ремонте городской молочной кухни – это наш вклад в решение общей задачи укрепления здоровья взрослых и детей, в будущее здоровое поколение».

Продукция молочной кухни предназначена для детей от 6 месяцев, но ее могут приобретать и взрослые люди Фото: предоставлено пресс-службой

Продукция молочной кухни предназначена для детей от 6 месяцев, но ее могут приобретать и взрослые людиФото: предоставлено пресс-службой

В ходе реконструкции в здании заменены окна, радиаторы отопления, входная группа, отремонтированы производственные и служебные помещения, смонтирована электропроводка с усиленной мощностью, установлен электроподъемник для маломобильных граждан, для пищеблока приобретено необходимое оборудование. Работы выполнялись ремонтно-хозяйственной службой Железногорска, специалисты Михайловского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест») подготовили проектно-сметную документацию.

«Проведенная реконструкция, новое оборудование, выполненное из современных материалов с высокими техническими характеристиками, позволят повысить эффективность работы молочной кухни, - отметила директор МУП «Витафарм» Галина Чернышова. – Эта деятельность очень важна для железногорцев. От того, какое питание будут получать дети, зависит их здоровье, развитие – а значит, будущее нашего общества».

Железногорская молочная кухня – уникальный социальный объект не только для города, но и для области. В настоящее время в регионе осталось всего две таких организации, которые производят для детей натуральные молоко, кефир, творог, биолакт.

Продукция молочной кухни предназначена для детей от 6 месяцев, но ее могут приобретать и взрослые люди. Ежедневно кухня перерабатывает до 300 литров молока и производит около 2000 порций.

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