ФАС потребовала снизить для курян тариф на обращение с отходами

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-03T15:20:35+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подтвердила обоснованность доводов экспертов о необходимости снизить тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для жителей юго-западной зоны Курской области. "К концу сентября комитету по тарифам и ценам региона необходимо устранить выявленные нарушения", - такое предписание направлено в Курск из ФАС России.

Напомним, активисты ОНФ сделали вывод о том, что ряд статей расходов при формировании тарифа на обращение с ТКО для юго-западных районов Курской области был завышен. Речь шла об избыточных расходах на уплату налога на прибыль, за негативное воздействие, в целом некорректном расчете валовой прибыли, транспортных расходов.

ФАС России провела проверку экспертного заключения об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора, соответствующего протокола заседания комитета по тарифам и ценам Курской области. Проанализировав документы, контрольное ведомство вынесло решение «признать комитет по тарифам и ценам Курской области нарушившим пункты 35, 39, 43 (1) основ ценообразования, утвержденных постановлением правительства РФ от 30.05.2016 № 484».

Речь идет об установлении расходов на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; расчете предпринимательской прибыли и платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО.

Региональный регулятор тарифов включил в расчет платы за услуги оператора ТКО с июля по декабрь 2018 года следующие затраты: аренду в сумме 67 млн 278 тыс. руб., предпринимательская прибыль должна составить 19 млн 952 тыс. руб., а расходы за негативное воздействие на окружающую среду – 17 млн 312 тыс. руб.

Теперь комитету по тарифам и ценам Курской области придется исключить из оплаты за обращение ТКО экономически необоснованные расходы по статье «налог на прибыль» в размере почти пяти миллионов рублей, пересчитать плату за негативное воздействие, аренду и ремонтные расходы. Также необходимо уточнить расчетную предпринимательскую прибыль с учетом экономически обоснованного уровня необходимой валовой выручки регионального оператора ТКО в юго-западной зоне Курской области и к 30 сентября ввести вновь утвержденный тариф на 2018 год.