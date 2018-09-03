Курским подросткам вручили медали «За отвагу на пожаре»

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-03T10:57:29+03:00

Даниил Мозолев и Кирилл Цуканов помогли выбраться из горящего дома бабушке с внуками

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10 мая 2018 года Даниил Мозолев и Кирилл Цуканов приехали из Курска в родную деревню 1-е Панино Медвенского района. Над одним из домов они заметили черный дым. Не теряя ни минуты, мальчишки вызвали пожарников и бросились к горящему дому.

Прибежав на место ЧП, они увидели, что горит сарай, и огонь уже перекинулся на крышу жилого дома. Ребята знали, что в доме находится пожилая женщина с тремя внуками. Они забежали вовнутрь, всех предупредили о пожаре и помогли жильцам выбраться на улицу.

Два юных героя учились в Панинской средней школеФото: ГУ МЧС России по Курской области.

— Все очень сильно удивились, узнав, что их дом загорелся, - рассказал Кирилл Цуканов.

До приезда пожарных подростки успели вынести из дома бытовую технику, мебель, документы, ценные вещи, вместе с соседями тушили огонь с помощью подручных средств. После пожара ребята помогали погорельцам восстанавливать жилье.

Два юных героя учились в Панинской средней школе. Сейчас ребята уже студенты: Кирилл перешел на второй курс Курского автотехнического колледжа, а Даниил только в этом году закончил девятый класс и поступил в техникум.

На торжественной линейке в Панинской средней школе Начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Иванович Лунев вручил Даниилу и Кириллу ведомственные медали «За отвагу па пожаре».

— Очень радует, что в нашей области живут такие смелые ребята, готовые с риском для своей жизни броситься на помощь людям. Несмотря на свой возраст, они достойны уважения. Их смелый и отважный поступок – это начало большого славного пути, - отметил главный спасатель области.