Металлоинвест внедряет новую технологию обогащения железорудного концентрата на Михайловском ГОКе

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-25T22:25:56+03:00

Традиционная схема обогащения железорудного концентрата на МГОКе включает в себя стадии сухой магнитной сепарации, измельчения, классификации, мокрой магнитной сепарации и обесшламливания Фото: предоставлено пресс-службой

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Использование новых грохотов Derrick на обогатительной фабрике МГОК позволит улучшить качественные показатели товарного концентрата - повысить содержание железа c 65% до 67% при снижении содержания диоксида кремния. Объем инвестиций по проекту до 2022 года оценивается в 10,6 млрд рублей.

Внедрение технологии тонкого грохочения проводится в рамках комплексной программы развития МГОК, направленной на повышение эффективности обогатительного передела, улучшение качества железорудной продукции и увеличение объемов производства.

«Глубокая модернизация технологических операций Михайловского ГОКа позволит снизить затраты на производство, улучшить характеристики железорудной продукции и усовершенствовать ее сортамент, - заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Это поможет нашей Компании укрепить позиции на глобальном рынке ЖРС в условиях высокой конкуренции».

Технология тонкого грохочения с 2016 года успешно применяется на другом предприятии Металлоинвеста - Лебединском ГОКе. Применение грохотов Derrick на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа позволяет производить товарный концентрат с содержанием железа более 70%.

Традиционная схема обогащения железорудного концентрата на МГОКе включает в себя стадии сухой магнитной сепарации, измельчения, классификации, мокрой магнитной сепарации и обесшламливания. Опытно-промышленные испытания на одной из секций дробильно-обогатительного комплекса, прошедшие в текущем году, подтвердили эффективность внедрения технологии тонкого грохочения.

Дальнейшая реализация проекта предполагает тиражирование технологии на четырех секциях фабрики обогащения, а также строительство отдельного корпуса дообогащения с установкой дополнительных мельниц, магнитных сепараторов и грохотов.