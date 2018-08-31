Курские таможенники изъяли контрафактную леску

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-31T11:33:17+03:00

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В Курске изъята из торгового оборота леска для рыбной ловли, маркированная товарными знаками «POWERPRO», «SHIMANO» и «TIAGRA».

Курские таможенники провели рейд по проверке торговых точек на предмет товаров, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушением таможенных правил.

В торговых точках во время рейда нашли леску для рыбной ловли иностранного производства с признаками контрафактности. 63 катушки с леской были маркированы обозначениями «POWERPRO», «SHIMANO» и «TIAGRA». Эти обозначения сходны до степени смешения с товарными знаками «POWERPRO», «SHIMANO» и «TIAGRA», включенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), отметили на курской таможне.

У индивидуальных предпринимателей не было документов, подтверждающих происхождение этих товаров, законность их ввоза, а также разрешения на использование этих товарных знаков.

Леска для рыбной ловли изъята из оборота и направлена на исследование на предмет наличия объектов интеллектуальной собственности включенных в ТРОИС.

Компании производители рыболовных снастей из США и Японии сообщили, что являются правообладателями товарных знаков «POWERPRO», «SHIMANO» и «TIAGRA», используемых для маркировки рыболовных снастей, в том числе лески для рыбной ловли.

Представленная на исследование леска является контрафактной по следующим признакам: леска этого диаметра и длины не выпускается производителем; не оригинальная упаковка; на упаковке нет оригинальных наклеек с характеристиками лески; ошибки в надписях и обозначениях; низкая розничная цена, отметили таможенники.

По оценке правообладателей товарных знаков «POWER PRO», «SHIMANO», «TIAGRA» от незаконного использования указанных товарных знаков, им причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

В своих письмах правообладатели обратились в таможню с просьбой провести проверку по этим фактам и привлечь к ответственности виновных.

После завершения проверки, материалы переданы в управление Роспотребнадзора по Курской области для составления протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака).

Нарушителям грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.