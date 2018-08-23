2018-08-23T16:13:50+03:00
Происшествия

В Курске перевернулся танк Т-34

Боевая машина завалилась на бок сразу после парада
Яна ШЕЛЕСТ
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Танк с грохотом упал и перевернулся на бокТанк с грохотом упал и перевернулся на бокФото: соцсети
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Сегодня, 23 августа в Курске после военного парада перевернулся легендарный Т-34. ЧП произошло при погрузке боевой машины на транспортировочную технику. Механик-водитель заезжал на платформу и не смог удержать равновесие. Танк с грохотом упал и перевернулся на бок прямо на глазах у многочисленных зрителей, многие из которых были с детьми. К счастью, при ЧП никто не пострадал.

— 23 августа около 12.10 в Курске после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации.

Сегодня в Курске прошел грандиозный парад в честь 75-й годовщины Победы советских войск в Курской битве. В нем приняли участие около 1600 военнослужащих Западного военного округа, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Впервые в параде участвовали более ста единиц военной техники.

Прохождение механизированной колонны открыл символ Победы - легендарный танк Т-34. Танк был выпущен в далеком 43 году, принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

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