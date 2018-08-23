2018-08-23T13:10:08+03:00
Общество

«Мираторг» создаст жилой фонд для молодых специалистов

Агрохолдинг планирует создать жилой фонд в 9 тысяч квадратных метров в Курске для сотрудников, которые будут работать на возводимом в Октябрьском районе мясоперерабатывающем комплексе
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Компания инвестировала в экономику области свыше 17 миллиардов рублей, создав около 1 900 рабочих мест преимущественно в сельских районах. Новая мясохладобойня в Октябрьском районе является частью проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона агрохолдинга. На этом крупнейшем в России высокотехнологичном мясоперерабатывающем предприятии будут работать свыше 5 300

Агрохолдинг заинтересован в привлечении на работу молодых специалистов и готов предоставлять все условия для успешной работы, в том числе - создавая благоприятную социальную инфраструктуру. «Мираторг» планирует предоставить в пользование не имеющим собственного жилья молодым специалистам и руководителям среднего звена квартиры в новых домах одного из микрорайонов Курска. Для удобства сотрудников предприятия компанией будет организована доставка корпоративным транспортом до места работы.

- Для агрохолдинга подобный проект – не первый, - рассказывают в пресс-службе АПХ «Мираторг». - В Белгородской области для наших сотрудников построены два коттеджных поселка и корпоративный детский сад на 100 мест, получивший звание одного из лучших в России. Мы уделяем особое значение социальной инфраструктуре и стремимся создать для специалистов компании комфортные условия для работы и жизни.

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