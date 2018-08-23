Вспомним всех поименно...

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-23T08:56:30+03:00

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Автор Надежда Русанова.

За 1418 дней и ночей в этой кровопролитной битве погибли и умерли более 30 миллионов человек, военных и мирных жителей. В летописи каждой семьи есть страницы, рассказывающие об этом.

БЫЛО ТРУДНО, НО НИ ДЕЗЕРТИРОВ, НИ ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО

Мясоедов Александр, внук Мясоедова Дмитрия Ильича, рассказывает о своём дедушке, который по трагическому стечению обстоятельств не дожил до Дня Победы всего немного, он погиб 18 апреля 1945 года в возрасте 20 лет. Родился в селе Скородное Большесолдатского района Курской области. Оттуда его и призывали на военную службу. Прошёл всю войну. Служил в Гвардейском 10-м танковом корпусе, мотоциклетный батальон, разведчиком. Награждён Дмитрий Ильич Мясоедов посмертно орденами Великой Отечественной войны I-й и II-й степени. Он погиб в северной части Германии, там и захоронен.

В честь него Александр назвал своего младшего сына. - Семья у дедушки была большая, их было три брата. У всех их детей есть дети, внуки. Когда мы все вместе собирались, дедушка очень радовался, - продолжает Александр. - Эхо войны отозвалось на нашей семье и в мирное время: в 1952 году на противопехотной мине подорвался мой дядя в возрасте 18 лет.

Двоюродный дедушка Александра, Мясоедов Яков Ильич, прошёл всю войну, отпраздновал Великую Победу. Он не любил рассказывать про войну, утверждал, что это было страшно, ужас и боль, плавилась сталь, горела земля. Бойцы выживали, как могли. Было трудно, но ни дезертиров, ни предателей не было. Все стремились избавиться от захватчиков.

- Спасибо и моему деду и всем, кто воевал, кто подарил нам чистое, мирное небо над головой. Мы вечно будем помнить, они в нашем сердце, пока мы живы, - утверждает Александр Мясоедов.

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ДВАЖДЫ ПОХОРОНЕН И ДВАЖДЫ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

Судьба – это помимо всего прочего ещё и череда случайностей. Рассказывает Сергей Николаевич Гайдуков о своём отце, Гайдукове Николае Степановиче (Константиновиче). Насыщенную событиями биографию впору в летопись превращать.

- В 1940-м году отец поступил в Рязанское училище и их летом 1941 года вывезли на манёвры, Киевский военный округ. Он был командиром взвода снайперов. Первое задание – охраняли мосты от наших отступающих частей и населения. Поток беженцев, крики, взрывы, паника. И был дан приказ отрегулировать, упорядочить этот хаос.

Первый бой с немцами отец принял 28 июля, а 26 августа – контузия, и он попал в плен. В Даугавпилсе (Латвия) располагался концлагерь для офицеров Красной Армии. Четвёртого февраля 1942 года он бежал. Подпольный комитет в концлагере отправил «отвлекающую группу» из пяти человек в надежде, что охрана будет занята беглецами (старшему группы немецкий пулемётчик прострелил ноги), а оставшиеся узники смогут беспрепятственно покинуть лагерь. Но… перехватили основной контингент военнопленных и перестреляли. Только эти четыре человека спаслись бегством. Ночью зашли в село Аутрини, в одном доме их покормили, обогрели. Побыли они там пару часов, а утром немецкие каратели по следам пришли в то село. Фашисты не узнали, кто же помогал бежавшим пленникам, и расстреляли всех жителей (более 200 человек). В концлагере фотография Николая Гайдукова размещена на стенде с надписью: «При встрече расстрелять на месте».

После побега он попал в партизанский отряд на территории Белоруссии. Пережив испытания и лишения в концлагере, хотелось отомстить. Тайно организовали небольшую диверсионную группу и пускали «под откос» немецкие эшелоны с боевой техникой, оборудованием, пока командир не узнал об их скрытых ночных вылазках. После очередного, восьмого эшелона, группа не вернулась в отряд, и их посчитали погибшими, отправили похоронки семьям. А солдаты решили найти части советской армии, в которых они ранее служили.

До войны Николай был Степановичем, потому что когда семью его отца в 1931 году репрессировали, он был у дяди. Дядя записал его как Степанович, а отчество Константинович ему вернули в 1965 году. Просто для членов репрессированных семей «закрыты многие двери» и в учёбе, и в работе.

В 1999 году Николай Константинович узнал, что награждён, правда, посмертно. За время войны семья Николая Гайдукова получила две похоронки и два извещения «Пропал без вести». А в действительности он был ранен два раза, да и то не очень серьёзно. Про таких говорят «заворожённый».

Вторую похоронку отправили после форсирования Днепра. Разведка доложила, что мост заминирован, а взрыватель находится на вражеском берегу. Переодели в немецкую форму солдат, организовали мотоциклетную колонну, с переводчиком отправили по мосту в тыл противника. Но появились наши танки, и немцы взорвали мост. Два мотоцикла успели его переехать, оказавшись во вражеском окопе. Под покровом ночи, держась за бревно (отец не умел плавать), переплыл реку, вернулся в часть. Его ждали две новости: об отправленной похоронке и о награждении.

Заслуженную награду солдат Гайдуков получил за спасение командира. Будучи раненым в икроножную мышцу, он «тащил» своего ротного командира 12 километров. А после госпиталя он попал в войска Константина Рокосовского.

Воевал Николай Степанович (Константинович) артиллеристом и на Курской дуге. Сергей Николаевич, повторяя воспоминания отца, рассказывает: «Бой, взрывы, стрельба… Снаряды закончились… Прорвали оборону 60 немецких танков (в сражении участвовали более 700 боевых машин). Мы уже стали прощаться… И на передовую из-за наших спин выехали советские танки. Мы были спасены». Случайно или нет, но эту историю Сергей Николаевич помнит ещё и потому, что когда сам лежал в больнице в 1998 году, встретил сослуживца отца. А тут и Николай Константинович из Германии в гости приехал. Вот это была встреча! По местам боёв ветераны отправились вместе.

В Германию к дочери чета Гайдуковых выехала в 1995 году, поскольку главе семьи нужно было дорогостоящее лечение, а по программе помощи бывшим узникам концлагерей лечение для него провели бесплатно.

А в 1996 году произошла ещё одна невероятная история. Гайдуковым выделили квартиру, привезли мебель. Инструкция по сборке – на немецком языке. Проблема… И вот в выходной день утром звонят в дверь, представляются: «Мэр города Бонна. По плану я должен восемь часов отработать в семье бедных, пострадавших от войны, моих избирателей». Началось общение, хозяйка на кухне под чутким руководством жены мэра осваивала бытовую технику, мужчины собирали мебель, потому что до высокопоставленной должности мэр работал сборщиком мебели. За обеденным столом, накрытом с русским размахом, выяснилось, что папа мэра был командиром полка СС. На подступах к Кёнигсбергу войска Константина Рокосовского столкнулись с дивизией СС и за несколько часов её разбили. В ходе сражения наблюдатель заметил группу немецких офицеров и доложил нашему командиру. По просьбе командира роты Гайдуков из миномёта, точным попаданием уничтожил эту группу, в числе которых был и командир полка СС. Николай Константинович заволновался, что по этому поводу скажет мэр. А он с пониманием отнёсся, ибо в его семье были против дивизии СС и против войны. В знак дальнейшей дружбы мэр подарил семье картину, которая украшает стену их уютного жилища до сих пор.

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… ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РОДНОМ БРАТЕ

Дмитрий Ходун предоставил нам подробные воспоминания о своём двоюродном дедушке. Их написал родной дедушка Димы Черкашин Алексей Владимирович.

«А пока Владимир Алексеевич после школы поступил в фабрично-заводское училище, в селе Логовое, не далеко от города Шебекино. Закончил, получил специальность слесаря и был направлен в паровозное депо города Белгорода. Через некоторое время родители получили письмо из города Магнитогорска, в котором строился и осваивался металлургический комбинат. Володя писал, что там ему вручную пришлось таскать железные чушки для переплавки. Работа тяжелая и мало оплачиваемая. Слезно пишет отцу – пришли папа денег на билет, думаю уехать отсюда. Отец выслал ему 100 рублей. Но он не дождался их и уехал «зайцем». А я спрашивал у матери, «А что, теперь у братика вырастут заячьи уши». С трудом, полуголодный, вернулся он домой и начал работать в колхозе. У меня в памяти строительство свинофермы не далеко от нас, метров 400. Ферма деревянная, столбы дубовые росли прямо на опушке гор. В то время столетние дубы стояли прямо на горах, сотни их росли выше в саду. Колхозная безответственность привела к полному их уничтожению – остались одни пни.

Так вот, Володя привез столбы на разводной телеге (телега раздвигалась по длине бревен, ящик снимался) и ехал домой обедать. Недалеко от двора я его встретил, и он решил меня прокатить. Посадил практически на брус, соединяющий передок и задок, и погнал лошадь галопом. Я слетел с подводы и прямо под колесо. Но, благодаря тому, что телега была не нагруженная, я отделался легкими ушибами.

Второй случай аналогичен: после работы лошадей отводили на конюшню. Нам, детям очень хотелось проехать верхом. Однажды он посадил меня на одну лошадь, а сам на другой. Он умел ездить, а я первый раз сел охлюпкой (диалект: без седла (при езде верхом) , без узды он и погнал коней галопом. Я вцепился в гриву коня, скатился ему на шею, ору благим матом от страха, а он хохочет во весь рот. Как это обошлось благополучно для меня, я не знаю. В то время мне было где- то 4 года. В общем парнем он был с фантазией. Работа в колхозе из молодежи мало кого устраивала. За один день колхозник получал один – два, и даже пол- трудодня, т.е запись в ведомость. Расчет производился обычно в конце года, когда подобьют бабки и как правило не получали ничего.

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Чем не жених?

Не помню, сколько времени он проработал в колхозе, только перед призывом он жил и работал в городе Енакиево. Как вы помните там жил брат матери Андрей, его жена – тетка Ольга, сестры матери Фрося с семьей. Жил он в доме дяди Андрея, работал на металлургическом заводе слесарем. Отсюда он был призван в армию, здесь он познакомился с сестрой тёти Ольги – Валентиной Михайловной, в девичестве Цай и ее братом Николаем, ныне покойным. Жили они рядом, тоже в чайном доме. Владимир Алексеевич влюбился в чернявую Валю, но, увы, она ему взаимностью не ответила. Так он отслужил кадровым офицером, побывал на финской войне, остался сверхсрочно. Перед ВОВ служил в Киеве старшиной. За месяц до войны женился на Ольге Рогозниковой из города Шуя, что за Москвой. Через месяц началась война, его жена уехала на родину. Брак распался. После войны она писала, но, по требованию Володи родители не отвечали. В документах было отмечено, что жена Рогозникова Ольга погибла во время немецкой оккупации.

В первые дни войны его часть была переброшена в район боевых действий. При отступлении, где-то в Крыму, был ранен - прострелена двухглавая мышца руки. Лечился в Краснодарском госпитале. После - офицерские курсы «Выстрел» в Ульяновске, старший лейтенант, командир полковой разведки под Сталинградом. Затем Воронеж, Орел и так далее. Движение наших войск, надеюсь, вам известно. Но могу назвать отдельные: Жешув (Польша), Прага ( Чехословакия), городов Германии не помню, но конец войны он встретил там. В ноябре 45-го он получил отпуск и через столько лет мы увиделись и не узнали друг друга. Мне уже 17. Война сделала взрослым мужчиной. Родных она раньше времени состарила. А наш герой уже капитан, возмужавший, опаленный военными ветрами и невзгодами, вместо бывших ромбиков – погоны, портупея, пистолет. Чем не жених.

Надо сказать, что из нашей родни война взяла одного – маминого брата Андрея – погиб без вести. Зять наш – муж Лиды – попал в плен – вернулся. Наши двоюродные сестры Лида и Зина были угнаны в Германию – вернулись. Володя в разгар боевых операций командовал учебной ротой – учил младших командиров (убыль их была огромная) и потому на передовой был только на Сталинградском и Воронежском фронтах. Войну закончил майором интендатских войск.

А пока он в отпуске. Из Белгорода он с рядовым солдатом из соседнего села Цепляево на попутке добрался до нас и тут обнаружилось, что вещмешок с папиросами остался в кузове машины. Солдат забыл его взять. В то время офицер мог заставить любого подвернувшегося солдата выполнить любое приказание. Так вот, ваш дед заставил солдата, который еле передвигал ноги, идти ночью и искать машину, в которой были папиросы.

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… как у Гоголя «Женитьба».

Видимо по разговору с водителем машины было известно, что пунктом назначения было село Красная Поляна (в прошлом Лихая Поляна).

Она находилась по прямой в 8 км от нашего села, а если по дороге в 2 - раза дальше. Делать нечего, надо солдату выполнять приказ. На дворе ночь, но лунная. Как идти солдату, пришлось идти мне с ним. Ночью без дорог, по ярам, заросшим бурьяном, мы по прямой преодолели 8 км, вышли к первым избам. На наше счастье их попутка стояла на улице, и в кузове лежал вещмешок с папиросами. К утру мы были дома. Наверное, солдат не раз поминал Владимира Алексеевича «не злым тихим голосом».

После победы жизнь продолжалась и принимала цивилизованные человеческие формы. Еще в ходе боев по просьбе Володи, я познакомил его с местной красавицей Надей Поповой. Учительница, кровь с молоком, умница. Казалось лучше и не надо. Но, увы, один раз к ней сходил и больше не пошел. Сказал: «Мне ее в плуг не запрягать» Была она несколько полновата. Знакомил я его и с другими девушками. Из них Новикова, Чефранова – учительницы – могли любому, казалось, составить партию. Но нет. Захотелось ему увидеть свою первую любовь – Валентину Михайловну Цай, которая вернулась из Казахстана, или другого района, куда была эвакуирована перед приходом немцев. Поехали. Это было перед праздниками 7 ноября 1945г. Меня он взял в качестве советника. Если мне понравится – он женится. Не понравится, значит, а тенде.

Приехали мы на улицу партизанскую 187, где жила тётя Оля, вернулись из Германии Лида и Зина, Виктор, их брат и мой ровесник (уже давно покойник), Никон Михайлович – Валин брат с женой Полиной (оба покойники). Жили они все в доме нашей тетки Ольги Михайловны, разделив дом пополам.

Сразу мы в дом не пошли, а я пошел на разведку, под видом прикурить. Был я одет в военную форму, в офицерском кителе и вполне сошел за солдата. Было фото. Но их нет, как нет.

На лежанке (части плиты) сидела черноволосая женщина и курила. Волосы ниспадали до плеч, лицо смуглое, глаза темнокарие, губы накрашены. Это все что я увидел и доложил брату. В общем, припожаловали. Не знаю, был ли наш приезд сюрпризом? По-моему, Володю ждали. Приняли нас как гостей, учитывая голодное время и деньги с офицерского кошелька, но и потенциальный жених. Через сутки Володя отозвал меня в сторону и сказал, чтобы я уезжал домой. Как и что, он тогда мне не объяснил. Сказал, уезжай, а потом уеду и я. Я все понял, но мне было как-то неприятно уехать, ничего не объяснив. Разговор шел перед зеркалом. А Валентина Михайловна в соседней комнате, все это видела и (она была умна) прекрасно все поняла. Состоялось объяснение и через день свадьба, а правильней свадебный вечер. В общем как у Гоголя «Женитьба».

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На дворе дождь, прохладно.

Сегодня уже 5-е июля, вторник. На дворе дождь, прохладно. Огурцы не растут, цвет опадает. Помидоры не вяжутся и чувствуют себя неважно, а вместе с ними и нам не по себе.

Но вернемся к теме нашего разговора, я остановился на свадебном вечере. Не помню, сколько было гостей – человек 15, десять только своих.

Да приглашенные в основном женщины, Валины подруги. Ну, вечер как вечер, но все же хочу я привести для интереса один факт. За сутки до события во двор приютился чей-то козел – Цап его забили, мясо на котлеты, повезло. Но и всем по котлетке. За рюмкой и за тостами, Володя забыл эту котлету - кинулся до тарелки, а там пусто Валентина Михайловна съела. Так вот эта котлета всегда припоминалась на торжественных обедах, как характеристика бедной свадьбы ноября 1945г.

После пирушки, а это была уже глубокая ночь, нужно было развести дам по домам. Транспорта нет. Света нет. На улицах разбой, Володя пьян. Вручил мне свой личный пистолет – провожай. Пришлось провожать. Впервые в городе, по незнакомым улицам, темной ночью с пьяными дамами.

Безусловно, все это могло бы закончиться плачевно и для меня и для жениха. Но как не хворала, а померла. Вскоре мы вернулись домой к родителям. Путь был тоже не легкий. На дворе проливные дожди, а мы в тамбуре вагона – раздетые.

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Замерзли до посинения. В Белгороде на вокзале были часов в 6 вечера. Перехватили в ресторане и в путь ночью, пешком на 45 км. У Владимира Алексеевича были простужены ноги – ревматизм, еще с финской кампании, так вот поездка в холодном тамбуре дала знать о себе острой болью. Остановиться было нельзя, передохнуть тоже. И мы бегом, или по военному «броском», преодолели эти версты и с горы (мы ее называли Нашей) буквально скатились боком к нашей хатыне. Как в гостях не хорошо, а дома лучше. Мать разожгла плитку, согрела чай, растерла сыну ноги. Но вот поздравлений не помню. Вскоре Володя уехал в часть – в Прагу и через время к нему приехала Валентина Михайловна.

На этом можно закончить эту семейную историю, ибо она не имеет конца. Служба Владимира Алексеевича была прервана раньше времени – не хватило 2-х лет до выслуги. Он уволился из армии по своему желанию. Частые семейные раздоры, головные боли повлияли на этот опрометчивый шаг. Владимир Алексеевич был военным от бога. Дослужился до старшего офицерского чина майора. Но недостаток образования, прямой неуживчивый характер, бескомпромиссный по убеждениям, (он член ВКПБ с 1939г) не дали ему возможности подняться выше.

Ну и послевоенные армейские реформы, урезанные пенсии создали не совсем нормальные условия жизни ветеранам. Нужно было жить, работать. В Енакиево он не захотел. Приехал в Сумы, построил дом, вырастил детей, значит, прожил недаром, переманил и меня из Белгорода.

Материал подготовлен при содействии ЗАО «АВТОДОР»