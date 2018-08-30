В Курске состоится "Парад колясок"
Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства Курска приглашает семьи с детьми принять участие в «Параде колясок» и конкурсе оригинальных моделей из гофрокартона «Семейный автомобиль», которые пройдут в рамках городских соревнований семейных экипажей «Папа-старты» 9 сентября на Красной площади города.
Для участия в конкурсах необходимо творчески представить вашу коляску или модель автомобиля (в стихотворной, музыкальной, театральной и пр. формах). Регламент представления 1- 2 минуты.
«Парад колясок» проводится по номинациям:
- конкурс закрытых колясок с кузовом (для детей в возрасте до одного года);
- конкурс открытых колясок с открытым кузовом (для детей до трех лет).
В конкурсе принимают участие родители с детьми.
Тема оформления колясок – «Сказочное транспортное средство».
Конкурс моделей из гофрокартона «Семейный автомобиль» проводится среди родителей с детьми в возрасте от 7 до 15 лет. Это могут быть любые модели семейных автомобилей (ретро-автомобиль, спортивный автомобиль, машина будущего и т.п.) самостоятельно изготовленные участниками конкурса. Размер модели из гофрокартона 120х70 см. Модель должна быть презентована в виде костюма одного из участников (родителя или ребенка).
Участники конкурса автомоделей «Семейный автомобиль» соревнуются в прохождении полосы препятствий.
Заявки на участие принимаются до 3 сентября 2018 года в МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр» по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, 6, тел/факс 52-09-39, по электронной почте: spektr-kursk@inbox.ru.
ВКонтакте: vk.com/spektr_kursk.