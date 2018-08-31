2018-08-30T14:11:43+03:00
Общество

В Железногорске Металлоинвест направил порядка 20 млн рублей на подготовку к новому учебному году

Компания «Металлоинвест» направила порядка 20 млн рублей на подготовку школ к новому учебному году и оснащение детских садов в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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В школах №№ 3, 6, 8 и 10 установлены уличные тренажеры для проведения занятий на воздухеВ школах №№ 3, 6, 8 и 10 установлены уличные тренажеры для проведения занятий на воздухеФото: предоставлено пресс-службой
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Металлоинвест является партнером администрации города в решении многих задач в развитии системы образования. Так, в рамках программы «Школьные окна» старые оконные блоки в ряде учреждений заменены на новые. Современные пластиковые стеклопакеты выполнены по энергосберегающим технологиям, что обеспечивает безопасность и комфорт детей. На эти цели Металлоинвест второй год подряд выделяет 10 млн рублей.

В школах №№ 3, 6, 8 и 10 установлены уличные тренажеры для проведения занятий на воздухе. Инициаторами этого начинания стали депутаты городской Думы-работники Михайловского ГОКа. В детских садах выполнены необходимые ремонты, обустройство теневых навесов.

«Из года в год повышается обеспеченность и комфортность наших школ, совершенствуется материальная и учебная база. Большую помощь в этом оказывает компания «Металлоинвест», - рассказала начальник управления образования администрации г. Железногорска Марина Сальникова. – Для воспитательных учреждений приобретается новое развивающее оборудование, игрушки. Программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» позволила нам закупить спортивный инвентарь для установки на территории детсадов и в спортзалах».

Современные пластиковые стеклопакеты выполнены по энергосберегающим технологиям Фото: предоставлено пресс-службой

Современные пластиковые стеклопакеты выполнены по энергосберегающим технологиямФото: предоставлено пресс-службой

В начале учебного года семь образовательных учреждений Железногорска – победители конкурса Металлоинвеста «Наша смена» - получат гранты Компании на техническое оснащение и внедрение инновационных образовательных технологий. В этом году грантовый фонд конкурса составил 2,5 млн рублей.

«Мы стремимся не только поддержать развитие учебной базы города, но и отметить заслуги учителей, воспитателей, преподавателей дополнительного образования. Подтверждением тому являются наши программы поддержки начинающих и наиболее опытных педагогов в рамках премии «Призвание» и городских профессиональных конкурсов, - отмечает управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. - Совместно с педагогическими коллективами мы реализуем социальные программы, направленные на укрепление здоровья, развитие знаний, физического и творческого потенциала детей. Это грантовые конкурсы «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Наши чемпионы» и «Наша смена».

Традиционно накануне 1 сентября малообеспеченные и многодетные семьи города получают от Металлоинвеста подарки и денежную помощь на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей. В этом году поддержка оказана 30 семьям.

В День знаний всем железногорским первоклассникам представители Михайловского ГОКа-депутаты городской Думы вручат сувенирные портфели с книжкой-раскраской о природе, информационными пособиями и футболкой с логотипом Металлоинвеста.

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