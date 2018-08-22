2018-08-22T17:16:27+03:00
Общество

В Курске открылся выставочный центр «Курск – Город воинской славы»

Музей расположен на улице Карла Маркса около мемориального комплекса
Яна ШЕЛЕСТ
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Музей расположен на улице Карла МарксаМузей расположен на улице Карла МарксаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 августа в Курске состоялось торжественное открытие нового выставочного центра «Курск – Город воинской славы». Сегодняшняя экспозиция посвящена 75-летию Победы в Курской битве. В ее основе около 1000 экспонатов, связанных с боями на Огненной дуге, из частной коллекции курянина Анатолия Ефимовича Зайцева, которую он передал городу в преддверии празднования знаменательной даты.

В основе экспозиции порядка 1000 экспонатов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В основе экспозиции порядка 1000 экспонатовФото: Яна ШЕЛЕСТ

Этому примеру может последовать каждый курянин, располагающий артефактами, связанными с Великой Отечественной войной. Каждая семейная реликвия найдёт свое место в экспозиции под персональным номером, а значит, войдет историю победы над фашизмом.

Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Курской битве Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Курской битвеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Гуторов Сергей Михайлович, узнав о проекте, подарил центру красноармейскую книжку участницы Курской битвы Евглевской Оксаны Иосифовны, призванной на фронт в мае 1943 года.

В центре два экспозиционных зала Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В центре два экспозиционных залаФото: Яна ШЕЛЕСТ

В центре будут проходить тематические выставки, повествующие о воинской славе курян, в том числе и интерактивные.

В центре будут проходить тематические выставки, повествующие о воинской славе курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В центре будут проходить тематические выставки, повествующие о воинской славе курянФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Воинской славе Курска уже тысяча лет. Сейчас мы сделали выставку, посвященную 75-летию Победы в Курской битве, - рассказывает Наталья Астапова, директор центра историко-культурного наследия города Курска. — Но у Курска очень много интересных страниц, о которых нам хотелось бы рассказать. Экспозиция в центре будет постоянно меняться.

Курянин подарил центру красноармейскую книжку родственницы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курянин подарил центру красноармейскую книжку родственницыФото: Яна ШЕЛЕСТ

С открытием выставочного центра «Курск – Город воинской славы» начинается реализация патриотического проекта «Народный музей воинской славы курян».

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