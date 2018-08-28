Под Курском ребенок играл со спичками и спалил дом
Жилой дом в деревне Сапогово Курского района загорелся 26 августа примерно в 16:10. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 16, № 2, № 1 и № 4 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.
Огонь локализовали в 16:25, ликвидировали – в 16:29. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х9 метров сгорела и частично обрушилась кровля, выгорели две комнаты.
Пожар тушили огнеборцы четырех ПСЧФото: ГУ МЧС России по Курской области.
В доме проживала многодетная семья: четверо взрослых и трое детей – десяти, семи и четырех лет. К счастью никто из них при пожаре не пострадал.
Как выяснилось, виновником пожара стал семилетний мальчик. Ребенок рассказал, что взял спички и стал поджигать одежду, висевшую в коридоре. Когда вещи вспыхнули, он испугался и выбежал из дома. Остальные члены семьи в это время были на улице и занимались огородом.
После пожара домовладение к проживанию не пригодно. Семью временно разместили в квартире родственников в Курске.
В доме жить теперь нельзяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
— Хотелось бы ещё раз обратиться к родителям: постоянно проводите беседы с детьми, объясняйте им, к каким последствиям может привести шалость с огнем, - говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. – Ограничьте доступ детей к так называемым «источникам огня»: газовым горелкам, зажигалкам, спичкам. Игры с этими предметами могут закончиться плачевно!