Под Курском ребенок играл со спичками и спалил дом

СЕГОДНЯ 09:26 2018-08-28T09:33:14+03:00

К счастью, при пожаре никто не пострадал Фото: из архива "КП"

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Жилой дом в деревне Сапогово Курского района загорелся 26 августа примерно в 16:10. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 16, № 2, № 1 и № 4 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Огонь локализовали в 16:25, ликвидировали – в 16:29. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х9 метров сгорела и частично обрушилась кровля, выгорели две комнаты.

Пожар тушили огнеборцы четырех ПСЧФото: ГУ МЧС России по Курской области.

В доме проживала многодетная семья: четверо взрослых и трое детей – десяти, семи и четырех лет. К счастью никто из них при пожаре не пострадал.

Как выяснилось, виновником пожара стал семилетний мальчик. Ребенок рассказал, что взял спички и стал поджигать одежду, висевшую в коридоре. Когда вещи вспыхнули, он испугался и выбежал из дома. Остальные члены семьи в это время были на улице и занимались огородом.

После пожара домовладение к проживанию не пригодно. Семью временно разместили в квартире родственников в Курске.

В доме жить теперь нельзяФото: ГУ МЧС России по Курской области.

— Хотелось бы ещё раз обратиться к родителям: постоянно проводите беседы с детьми, объясняйте им, к каким последствиям может привести шалость с огнем, - говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. – Ограничьте доступ детей к так называемым «источникам огня»: газовым горелкам, зажигалкам, спичкам. Игры с этими предметами могут закончиться плачевно!