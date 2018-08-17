Десять лет под алыми парусами

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-17T09:09:27+03:00

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Межрегиональный педагогический фестиваль «Алый парус» проходит в Курске уже в десятый раз. В этом году в нем приняли участие более 30 команд педагогов общеобразовательных учреждений Курской и Липецкой областей. Впервые присоединились команды педагогов из Нижегородской области, а также Луганской Народной Республики и Гомельской области Белоруссии. Праздничный день выдался жарким во всех смыслах слова.

У героев известной советской комедии была традиция каждое 31 декабря ходить в баню. А у нас традиция - каждый год в августе собираться на "Алый парус" - Виктор Карамышев

Традициям тимуровцев верны

С 9 утра на стадионе «Локомотив» участники фестиваля обустраивали педагогические городки, так называемые подворья. В этом году «Алый парус» посвящен 75-летию Победы в Курской битве, а также Году добровольца. Педагоги подхватили и развили предложенные темы. На один день фестивальная поляна превратилась в музей истории и тимуровского движения.

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Кого только не встретишь на празднике! Близняшки Наталья Чурилова и Людмила Кудинова работают в средней общеобразовательной школе с. Зорино Обоянского района. Как это ни удивительно, обе - учителя искусства. «Мы и учились одинаково», - смеются сестры. «А теперь обучаем детей всем видам декоративно-прикладного творчества», - добавила Людмила. «Самое главное, чтобы они стали хорошими людьми. А искусство этому очень способствует, - подхватила Наталья — В прошлом году с фестиваля вернулись с тремя кубками, в том числе взяли Гран-при». Старинное подворье с самоваром, яблоками, сахаром, цветами стало олицетворением Обоянского района. Педагоги встретили жюри караваем и песнями.

Не отстают от курян и соседи. «Во всех номинациях участвуем, делимся идеями, обмениваемся опытом», - призналась директор Центра дополнительного образования с. Волово Липецкой области Елена Шумская. Воловский район посвятил своё подворье истории тимуровского движения: с момента зарождения до современного добровольчества.

Традициям тимуровцев верны и в Мантуровском районе. В 2003-м в пузачинской средней общеобразовательной школе образован историко-краеведческий музей, экспонаты которого были привезены на стадион. Тут и трофейный аккордеон, найденный в одном из домов с. Пузачи в 1943 г. после освобождения села от немецко-фашистских захватчиков, и немецкий пулемет 1938 г., а ещё — советский патефон, каски, гильзы. «В фестивале участвуем третий год, но экспонаты музея в своем подворье представляем впервые», - рассказала директор историко-краеведческого музея школы и руководитель поискового и юнармейского отряда «Гвардеец» Лариса Переверзева.

Представители команды «DreamТим» Тимского района участвуют в «Алом парусе» уже восьмой год. В экспозиции их городка нашли отражение разные виды волонтерства, которые развиты на территории района.

А вот в подворье Глушковского района готовы угостить чем-то вроде коржиков с маком (называются «макожарники») и рассказать об учителях, участниках Великой Отечественной войны, которые тоже были добровольцами. Свой городок глушковцы назвали «ЭXTPIM city”, а команду - «ЭXTPIM портал». Названия звучные, но во вкуснейших макожарниках, к счастью, ничего экстремального не наблюдалось.

Чувствуется, что каждая команда педагогов, представлявшая свой населенный пункт, вложила душу в представленный городок, желая таким образом поведать гостям, чем богата малая родина, какая большая работа проводится с детьми.

Тем временем полюбоваться гости праздника могли не только на подворья. На фестивальной поляне была представлена военная техника. Рядом с машиной поисковый спасательный отряд «Liza Alert” раздавала памятки, буклеты, как грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Безопасность детей остается приоритетом во все времена.

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Лучшие из лучших

Межрегиональный педагогический фестиваль создан по инициативе депутата Госдумы РФ Виктора Карамышева.

-Если в фильме «Ирония судьбы» главный герой говорит: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, то каждый год в Курске в середине августа мы собираемся на «Алом парусе», - отметил Виктор Николаевич. - Радует, что фестиваль оказался востребованным. В этом году в нем примут участие команды из Луганска и Белоруссии. Перенять опыт приехали из Дагестана и Тулы. География фестиваля ширится. Он становится международным.

На торжественном открытии фестиваля звучали песни военных лет, вспоминали историю праздника. В 2009-м в «Алом парусе» приняли участие педагоги Касторенского, Советского, Черемисиновского района. Десять лет спустя эти команды также в строю. Но за это время к ним добавилось много новых. Конкуренция становится всё выше.

-Перед жюри стоит непростая задача: выбрать лучших из лучших», - отметил губернатор Курской области Александр Михайлов. - Наш регион признан одним из лидеров по призыву молодых людей в ряды Вооруженных сил и качеству патриотического воспитания. Во многом это заслуга наших педагогов. Желаю всем участникам фестиваля благополучия, успехов, удачи в конкурсных испытаниях. И пусть победит сильнейший!».

Александр Николаевич заверил, что администрация Курской области и в дальнейшем будет поддерживать фестиваль.

Программа юбилейного фестиваля была расписана по часам: открытие, конкурсная концертная программа, смотр-конкурс педагогических достижений, состязания по волейболу, педагогический турнир, подведение итогов и церемония награждения.

Приятным завершением педагогического праздника стал праздничный салют и дискотека.

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Поздно вечером закончился педагогический праздник. Удача в конкурсных испытаниях сопутствовала всем, но победителями стали сильнейшие:

• Гран-при – команда «DreamТим» Тимского района

• 1 место – команда «Сильные духом» лицей №21 г. Курска

• 2 место- команда « Пятая четверть» Касторенского района

• 3 место – команда «РИТМ» Детского дома искусств «Ритм» г. Курска

• Признание (спецприз от организатора фестиваля Виктора Карамышева ) – команда Педсовет» Обоянского района

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Автор Ольга Трушкина.