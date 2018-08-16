Курский Росприроднадзор продолжает расследовать гибель рыбы

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-16T17:10:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Основной версией случившейся массовой гибели рыбы в реке Псел по-прежнему называют естественные причины - разлив болотных вод вследствие прошедших проливных дождей. Основанием данной гипотезы послужили полученные данные анализов проб, которые показали превышение предельно допустимой концентрации марганца в 220 раз, железа - в 15,5 раза, меди - в 60 раз, в 2,5 раза - содержание фосфора и азота.

По одной из версий, оказать влияние на состав воды могли работающие в области свинокомплексы. Однако превышения концентрации аммиака, которое бы указало на их причастность к отравлению реки, не выявлено. Изучив заключения лабораторий, эту причину специалисты исключили.

- Если аммиак попадает в воду, наблюдается превышение показателей в сотни раз. К тому же свинокомплексы расположены довольно далеко от места происшествия. Мы делали поблизости забор воды - анализы показали, что растворённый кислород в норме, - пояснила ведущий специалист, эксперт регионального управления Росприроднадзора Марина Гуторова в интервью СМИ.

Окончательное заключение по сложившейся ситуации специалисты пообещали дать после 20 августа, когда будут получены все результаты лабораторных исследований.