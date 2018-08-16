На защите грудного вскармливания

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-16T08:25:29+03:00

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Несмотря на то, что о пользе кормления грудью для малыша больше никто не спорит, по сей день вокруг этой темы много стереотипов и мифов, с которыми ежедневно в своей работе приходиться сталкиваться сотрудникам Курского «Областного перинатального центра».

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В новое время — новые рекомендации

С 1 по 7 августа более чем в 170 странах мира проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. ОБУЗ «Областной перинатальный центр» находится в числе ведущих медицинских учреждений Курского региона, который одним из первых берет на вооружение самые новые тенденции в здравоохранении и внедряет их на практике.

В феврале 2009 года в России на XVI Съезде педиатров была утверждена «Национальная программа вскармливания детей первого года жизни в РФ». Документ составили Союз педиатров России, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов, Научный центр здоровья детей РАМН, НИИ питания РАМН.

- В программе подробно прописаны самые важные аспекты, касающиеся грудного вскармливания, вопросы, темы, волнующие мам, - отметила главный врач Областного перинатального центра Валентина Ивановна Крестинина. - Дело в том, что до сих пор женщины иногда стремятся избегать кормления грудью, полагая, что это неблагоприятно скажется на фигуре. А это не так! Наш центр первый в области начал внедрять программу поддержки грудного вскармливания, разработанную Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Если раньше, на протяжении многих лет, сразу после родов младенца уносили от матери, считая, что она нуждается в отдыхе, то теперь вопрос в корне поменялся. Современные рекомендации минздрава таковы: если нет медицинских противопоказаний, то в течение первых 30 минут после родов новорожденного следует прикладывать к груди матери, обеспечивать в родильных домах круглосуточное совместное пребывание матери и ребенка в палате «мать и дитя», поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а не в строго определенное время, как было раньше. Также в течение первых 4-6 месяцев жизни здоровым новорожденным детям не следует давать никакой пищи, кроме грудного молока, если нет случаев, обусловленных медицинскими показаниями.

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С пользой для ребенка и мамы

В курском областном перинатальном центре на поддержку грудного вскармливания направлено внимание всех сотрудников: врачей-гинекологов, неонатологов, педиатров, акушерок и медсестер. Консультант по грудному вскармливанию Анна Пискун каждый день объясняет женщинам, как правильно держать младенца, соблюдать гигиену и многое другое. Нередко молодые мамы, столкнувшись с трудностями, переходят на молочные смеси, хотя никакой необходимости и показаний к этому нет. Зачастую женщинам не хватает грамотности в этих вопросах.

- По составу молочные смеси приближены к грудному молоку, - отметила Анна Юрьевна. - Но состав грудного молока не имеет аналогов, ведь у каждой мамы вырабатывается индивидуальный состав, который на определенном этапе необходим именно её малышу. В грудном молоке, по последним исследованиям, содержится альфа-лактальбумин, белок, который борется с возникновением злокачественных клеток. В молочных смесях, включающих стандартный унифицированный «набор», его, конечно, нет. Мы рассматриваем молочные смеси как вынужденную меру по докорму детей, когда были предприняты все меры, чтобы восстановить лактацию или инициировать, но, по различным медицинским аспектам, это оказалось невозможно».

Доказано, что женщина, кормящая грудью, подвергается меньшему риску возникновения остеопороза, анемии, рака придатков и молочных желез. Для ребенка же материнское молоко — оптимальный продукт питания, обеспечивающий правильное развитие организма. Именно грудное молоко повышает защитные функции малыша, обеспечивает «прививку» против инфекционных заболеваний, развивает более стойкий иммунитет, снижает в последующие годы риск развития сахарного диабета, ожирения, лейкоза, атеросклероза, гипертонической болезни, способствует росту здоровой микрофлоры, оказывает положительное воздействие на развитие центральной нервной системы.

Грудное вскармливание обеспечивает не только формирование иммунной системы, но и устанавливает глубокую эмоциональную привязанность между мамой и малышом, дает новорожденному ощущение теплоты, комфорта. Установлено, что новорожденный ребенок видит на расстоянии 30 сантиметров. Это как раз расстояние от локтевого сустава до лица самого близкого и родного человека.

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Первая прививка новорожденного

Сотрудники перинатального центра регулярно консультируют будущих и кормящих мам о преимуществах грудного вскармливания. Продолжительность, объем лактации во многом определяется мотивацией женщины самой кормить своего малыша. При этом многие до сих пор полагают, что если ребенка долго кормить грудью, она потеряет былую привлекательность. В перинатальном центре объясняют, что если правильно прикладывать ребенка, носить специальное белье для кормящих мам, то такого не будет. В любом случае лекарства от старости не изобрели, а польза для ребенка и его здоровья должны быть приоритетом.

В перинатальном центре не первый год практикуют совместное пребывание мамы и ребенка. Поддерживается и такой принцип ВОЗа, как прикладывание ребенка к груди в течение первого получаса. Несколько капель молозива, образующегося после родов, - первая прививка новорожденного.

Грудное вскармливание целесообразно продолжать до 1-1,5 лет.

Автор Ольга Трушкина.

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