2018-08-22T16:17:58+03:00
Общество

Владимир Путин посетит мемориальный комплекс "Курская дуга"

Визит президента РФ в Курскую область намечен на 23 августа
Светлана ВОЛКОВА
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Президент возложит цветы к могиле неизвестного солдатаПрезидент возложит цветы к могиле неизвестного солдатаФото: Светлана ВОЛКОВА
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23 августа президент РФ Владимир Путин посетит мемориальный комплекс "Курская дуга". По информации пресс-службы Кремля Владимир Путин побывает с рабочим визитом в Курской области на 75-летие Победы в Курской битве.

В день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве глава государства посетит мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Также в местечке Свобода президент осмотрит экспозицию музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта", где во время боев на Курской дуге располагался штаб маршала Константина Рокоссовского и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.

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