Владимир Путин посетит мемориальный комплекс "Курская дуга"
23 августа президент РФ Владимир Путин посетит мемориальный комплекс "Курская дуга". По информации пресс-службы Кремля Владимир Путин побывает с рабочим визитом в Курской области на 75-летие Победы в Курской битве.
В день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве глава государства посетит мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Также в местечке Свобода президент осмотрит экспозицию музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта", где во время боев на Курской дуге располагался штаб маршала Константина Рокоссовского и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.