Ансамбль Александрова поздравил курян с годовщиной Победы на Курской дуге

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-22T16:22:02+03:00

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22 августа в Курском государственном драматическом театре прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию Подбеы на Огненной Дуге. Главными героями праздника были, конечно же, ветераны. К сожалению, в живых остались не многие из них. На торжественном собрании, в частности, присутствовали легендарные куряне-участники Великой Отечественной войны - Герой Советского Союза, командир отделения 369-го отдельного саперного батальона 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта, 93-летний Михаил Булатов и участник Великой Отечественной войны, участник боев с немецко-фашистскими захватчиками в составе 1028-го артиллерийского полка 52-й Шумлинско-Венской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии подо Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, на Украине и в Молдавии, в Румынии, Болгарии, в Югославии и Венгрии, в Австрии и Чехословакии, с японцами — в Китае Петр Михин. 97-летний писатель-фронтовик получил литературную премию «Курская битва-2018» за произведение "Внукам о войне".

Зал апплодировал ветеранам стоя.

О неоценимом вкладе в Победу над фашизмом, переломным моментом для которой стала Курская битва, говорили все выстуающие, в том числе представители Молдовы и Беларуси, присутствовавшие на мероприятии.

В своей телеграмме Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил курян с 75-й годовщиной Победы в Курской битве: «Эта битва - одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. В кровопролитных боях наши войска нанесли огромные потери противнику, окончательно подорвали его наступательную мощь. Маршал Жуков писал: «Попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом, и с тех пор до конца войны немецкие войска вынуждены были вести только оборонительные сражения».

Выступающие отдали дань памяти всем тем, кто приближал ПобедуФото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа стало переломным моментом в истории человечества, днем воинской славы и символом доблести и единства нашего народа. Курская битва продемонстрировала всему миру волю советского народа к победе, мужество и героизм наших солдат и офицеров. И сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто не жалея жизни, защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков. Склоняем головы перед нашими героями. Чествуем ветеранов и тружеников тыла.

Они выстояли в самые страшные годы, защитили страну, подарили будущее нам и нашим детям. Мы всегда будем помнить об их подвиге».

В праздничном концерте по случаю годовщины победы выступила Заслуженная артистка России Надежда Крыгина. И настоящим подарком стало, конечно же, выступление легендарного ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Историческую "Вставай страна огромная!" в исполнении прославленного коллектива зал слушал стоя.