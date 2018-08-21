Курян ждет насыщенная праздничная программа

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-21T10:09:47+03:00

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В Курске в рамках празднования 75-летия Победы в Курской битве с концертными программами выступят оркестр и ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Эти коллективы существуют уже более 20 лет, они побывали с гастролями во многих городах Центрального федерального округа, неоднократно выступали в горячих точках Северного Кавказа.

Также в праздничных мероприятиях примут активное участие оркестры Управления Росгврадии по Курской и Липецкой областям.

Концерты состоятся на Театральной площади города.

22 августа в 17:30 для жителей и гостей области выступят с концертной программой военнослужащие оркестра Центрального округа Росгвардии под управлением подполковника Ибрагима Абдулаева. Музыканты исполнят произведения советской и российской эстрады, а также песни военных лет.

23 августа в 18:00 выступят артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардиии под руководством художественного руководителя полковника Александра Мещерякова. Ведущие солисты творческого коллектива исполнят известные военные и эстрадные песни. Зрителей ожидает выступление хоровой группы ансамбля, а также хореографические номера балета.

22 августа в 18:30 на проспекте Анатолия Дериглазова оркестр Управления Росгвардии по Курской области проведет для жителей поселка Северный праздничные мероприятия.

23 августа в 10:30 на концертной площадке ТЦ «Манеж» можно будет посмотреть выступление оркестров Управления Росгвардии по Курской и Липецкой областям. В рамках праздничного выступления подготовлено зрелищное исполнение плац-концерта. Музыканты оркестров под музыку маршей продемонстрируют выполнение строевых упражнений.

Финальным выступлением оркестров Центрального округа Росгвардии станет участие в торжественном марш-параде духовых оркестров, который пройдет по главной улице города – улице Ленина.