«Мираторг» инвестирует в расширение производства свинины

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-13T10:14:16+03:00

Новая площадка мощностью 12 тысяч тонн в год в Пристенском районе будет запущена в начале 2019 года – объем инвестиций агрохолдинга составит порядка 1,5 миллиарда рублей

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«Мираторг» реализует масштабный проект удвоения существующих мощностей свиноводческого дивизиона до 1 миллиона тонн в живом весе в год. Компания строит вертикально-интегированное производство полного цикла: растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, животноводческие площадки и крупнейшее в России предприятия по убою и переработке в п. Черницыно Курской области.

На данный момент объем вложений компании в агропромышленный сектор Курской области превысил 17 миллиардов рублей. В регионе работают более 20 свиноводческих ферм, которые в 2017 году произвели 109 тысяч тонн свинины - четверть всего произведенного агрохолдингом объема. Высокие производственные показатели поддерживаются благодаря проводимым зооветиринарным мероприятиям, использованию высококачественных кормов, благоприятным условиям содержания животных и многолетнему опыту компании.

- Инвестиции в новые производственные объекты – это, прежде всего, вложение в создание новых рабочих мест, - подчеркивают в пресс-службе компании. - На Курских активах холдинга уже работает более 800 сотрудников. На новой ферме планируется трудоустроить порядка 52 человек из близлежащих населенных пунктов. Все сотрудники будут обеспечены стабильной работой, социальными гарантиями и достойной оплатой труда, доставкой корпоративным транспортом до мест работы, спецодеждой и питанием на производстве.