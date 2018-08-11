2018-08-11T12:15:38+03:00
Общество

В Курской области стартовали профильные смены в загородних лагерях

Ребят ждет насыщенная программа
Светлана ВОЛКОВА
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Заезд в лагерь "Олимпиец".

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В курских загородних лагерях проходят профильные смены. Здесь собрались школьники, объединенные различными интересами и отличившиеся в учебе, спорте и общественной деятельности.

Очередь в медпункт во время заезда Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередь в медпункт во время заездаФото: Светлана ВОЛКОВА

В частности, стартовала четвертая профильная смена детского актива «Российского движения школьников». С 9 по 29 августа 270 мальчишек и девчонок - активистов Курского регионального отделения «Российское движение школьников» станут участниками профильной смены детского актива РДШ. Смена состоится в живописном месте Курска, в парке Солянка, на базе лагеря «Орленок».

Ребят ожидает насыщенная программа: встречи с выдающимися людьми, мастер-классы по направлениям деятельности РДШ, тренинги по социальному проектированию, квесты, дискуссии, спортивные соревнования, интеллектуальное шоу, школьный фестиваль юмора, фестиваль детского кино и многое другое.

14 августа почетным гостем смены станет исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Денис Клебанов. В формате живого диалога соруководитель РДШ пообщается со школьниками, педагогами и родителями.

Сотни школьников отдохнут в лагерях этим летом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотни школьников отдохнут в лагерях этим летомФото: Светлана ВОЛКОВА

Также несоклько профильных смен принимает лагерь "Олимпиец".

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