Индекс промпроизводства в Курской области превысил среднероссийский

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-10T12:20:44+03:00

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В Курской области в рамках выездного совещания с участием губернатора Александра Михайлова подвели итоги работы промышленности региона за первое полугодие. В рамках практической части участники познакомились с работой ведущих предприятий Щигровского и Курского районов области - ООО «Сырная долина», «Глобал Трейд», «Геомаш» и Щигровского КХП.

Курская область давно зарекомендовала себя как регион с развитой современной промышленностью, при этом удерживающий стабильно лидирующие позиции в АПК.

- В составе валового регионального продукта сейчас промышленность занимает 40%, а аграрный сектор - 20%, - подчеркнул губернатор региона Александр Михайлов.

В целом Александр Николаевич оценил темпы роста местной промышленности как «нормальные»:

- Мы создали свой региональный фонд поддержки промышленных предприятий. Подписали соглашение с Федеральным фондом, сами инициировали его и взаимодействуем. Сейчас в промышленности региона находятся в работе более 40 инвестиционных проектов. В этом году получат поддержку регионального фонда три предприятия, - пообещал губернатор.

Большое влияние на темпы развития промышленности оказали в первую очередь предприятия, которые проводят постоянную работу по модернизации производства, совершенствуют технологии и осваивают новые виды конкурентоспособной продукции. Среди них - «Геомаш» и «Композит».

Так, ООО НПО «Композит» более 26 лет специализируется на научных исследованиях, разработке и внедрении износостойких резиновых изделий - производстве гусеничных лент для снегоходов и производстве трубопроводов для горнодобывающих предприятий и гидромеханизированных работ. «Композит» производит гусеничные ленты для всех видов снегоходов и внедорожной техники - начиная с гусениц для авто-/мото- подвесок, заканчивая последними моделями спортивных снегоходов зарубежного производства. Все российские производители снегоходов и гусеничной техники устанавливают на продукцию гусеницы Composit.

Продукция предприятия экспортируется в США, Канаду, Скандинавские страны.

В этом году Администрацией области совместно с предприятиями промышленности и АПК актуализирован региональный план содействия импортозамещению, рассчитанный до 2020 года. Участниками программы стали 17 предприятий промышленного и агропромышленного комплексов. В частности «Геомаш» в рамках программы импортозамещения освоил производство новой буровой установки, неоспоримые преимущества которой - высокая проходимость в условиях слаборазвитой дорожной сети и возможность выполнять несколько видов бурения.

Равняться на такой подход с внедрением инноваций, созданием экспортно-ориентированного сектора на основе современных технологий, должны все предприятия региона, к такому выводу пришли участники совещания.

До конца 2018 года в регионе планируют обеспечить вложения инвестиций в объеме более 40 млрд. рублей. Также в этом году будет продолжена реализация ряда инвестиционных проектов обществами «Агропромкомплектация-Курск», «Композит», «КЭАЗ», «Авиа-автоматика» имени В. В. Тарасова», «Геомаш» и другими.

В рамках совещания губернатор региона открыл значимый для Щигров социальный объект - футбольное поле с искусственным покрытием площадью 7 560 квадратных метров. Построен объект в кратчайший срок по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

ЗНАЙ!

Индекс промпроизводства за 6 месяцев этого года составил 104,2%, что выше, чем в целом по РФ (103%). Если обратиться к сухим цифрам, то за первое полугодие 2018 года в Курской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности на 156,8 млрд рублей, что выше показателя 2017 года на 11,6%.

Автор Светлана ВОЛКОВА.