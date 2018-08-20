Курский «охотник за привидениями» «засветился» в Москве

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-20T13:31:46+03:00

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Тюнинговый «Москвич» курского «охотника за привидениями» был замечен на столичных дорогах. Как выяснилось, Александр Емельянов, действительно, перебрался в Москву. Теперь его легендарный автомобиль поднимает настроение у столичных жителей.

Александр купил старенький автомобиль на одном из сайтов с объявлениями. Прикрутил на него рупор, спецсигналы и антенну. На капоте наклеил Зефирного человека, на заднее стекло – зеленого Лизуна. На крыльях разместил надпись: «Охотники за привидениями».

Автомобиль получился ничуть не хуже, чем легендарный «Кадиллак» 1959 года из известного американского фильма. Да и на дорогах он появляется не менее эффектно - из рупора раздается знаменитая песня «Ghostbusters». Машина сразу привлекает к себе внимание.

— Я никакого отношения к привидениям не имею, машину сделал, чтобы дарить людям хорошее настроение, говорит Александр. – Все, кто ее видит, начинают улыбаться.

На кузове киношной машины указан номер телефона. Звонки раздаются постоянно.

— Многие звонят, чтобы поблагодарить за позитив. Есть желающие и прокатиться на легендарном авто. Стараюсь никому не отказывать.

«Москвич» не единственный раритетный автомобиль у Александра. В коллекции имеется ГАЗ-69 1963 года выпуска, три «Волги», «Москвич» 1929 года и ВАЗ-2108. На основе последнего курянин собирается создать машину «Назад в будущее».

— У меня много интересных идей, останавливает только нехватка времени, - говорит Александр.

«Охотники за привидениями» - американская фантастическая комедия 1984 года режиссера Айвана Райтмана. Картина стала лидером проката в США, завоевала огромную популярность и у российских зрителей. Позднее вышло продолжение картины, а также мультипликационный сериал.