Курский «охотник за привидениями» «засветился» в Москве
Тюнинговый «Москвич» курского «охотника за привидениями» был замечен на столичных дорогах. Как выяснилось, Александр Емельянов, действительно, перебрался в Москву. Теперь его легендарный автомобиль поднимает настроение у столичных жителей.
Александр купил старенький автомобиль на одном из сайтов с объявлениями. Прикрутил на него рупор, спецсигналы и антенну. На капоте наклеил Зефирного человека, на заднее стекло – зеленого Лизуна. На крыльях разместил надпись: «Охотники за привидениями».
Автомобиль получился ничуть не хуже, чем легендарный «Кадиллак» 1959 года из известного американского фильма. Да и на дорогах он появляется не менее эффектно - из рупора раздается знаменитая песня «Ghostbusters». Машина сразу привлекает к себе внимание.
— Я никакого отношения к привидениям не имею, машину сделал, чтобы дарить людям хорошее настроение, говорит Александр. – Все, кто ее видит, начинают улыбаться.
На кузове киношной машины указан номер телефона. Звонки раздаются постоянно.
— Многие звонят, чтобы поблагодарить за позитив. Есть желающие и прокатиться на легендарном авто. Стараюсь никому не отказывать.
«Москвич» не единственный раритетный автомобиль у Александра. В коллекции имеется ГАЗ-69 1963 года выпуска, три «Волги», «Москвич» 1929 года и ВАЗ-2108. На основе последнего курянин собирается создать машину «Назад в будущее».
— У меня много интересных идей, останавливает только нехватка времени, - говорит Александр.
«Охотники за привидениями» - американская фантастическая комедия 1984 года режиссера Айвана Райтмана. Картина стала лидером проката в США, завоевала огромную популярность и у российских зрителей. Позднее вышло продолжение картины, а также мультипликационный сериал.