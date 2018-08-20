В Железногорске подвели итоги конкурса по программе Металлоинвеста «Наша смена»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-20T09:51:24+03:00

Средства грантов направляются на приобретение необходимого для образовательного процесса оборудования и учебных пособий, улучшение материально-технической базы учебных заведений Фото: предоставлено пресс-службой

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В номинации «Лучшая инновационная школа» первое место заняла гимназия №1, второе – школа №11, третье - лицей №5. «Лучшей общеобразовательной школой» стала школа №8. Второе место в этой номинации - у школы №13, а третье поделили между собой школы №4 и №7.

Основными критериями оценки конкурсантов являются результаты учебно-воспитательной деятельности: уровень сдачи ЕГЭ и ГИА, победы в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах, квалификация педагогического состава.

«Программа «Наша смена» отлично мотивирует педагогические коллективы на инновационную работу, профессиональный рост, способствует интеллектуальному развитию детей, - отметила начальник управления образования г. Железногорска Марина Сальникова. - Подтверждением тому являются высокие результаты в преподавании и воспитании железногорских школьников».

Конкурс, направленный на поддержку учреждений образования, Металлоинвест проводит в Железногорске уже пятый год подряд. Средства грантов направляются на приобретение необходимого для образовательного процесса оборудования и учебных пособий, улучшение материально-технической базы учебных заведений.

«Руководители Металлоинвеста, Михайловского ГОКа внимательно относятся к образованию, понимая значимость и необходимость его развития, – сказал директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов. – Мы считаем важным поддерживать людей, которые формируют образовательный и культурный уровень подрастающего поколения».

Гранты победителям будут вручены на районном педагогическом совете, который состоится в Железногорске накануне Дня знаний.

ЗНАЙ!

Программа «Наша смена» реализуется в городах присутствия компании «Металлоинвест» - Железногорске, Губкине, Старом Осколе, Новотроицке. Основная цель программы — оказание комплексной поддержки развитию образования. В соответствии с целевым подходом средства, выделяемые компанией в рамках сотрудничества с регионами, распределяются на конкурсной основе.

В рамках трехстороннего партнерства с Курской областью и Железногорском Металлоинвест оказывает разноплановую поддержку городским учреждениям образования. Помимо «Нашей смены» в Железногорске проводится конкурс по программе «Здоровый ребенок» для детских садов города, конкурс педагогического мастерства «Призвание»; выделяются средства на ремонт школ и детских садов, оснащение их компьютерными классами и новым оборудованием. Металлоинвест вручает также премии молодым учителям и опытным педагогам, стипендии одаренным учащимся.