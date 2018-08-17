2018-08-17T15:17:58+03:00
Общество

В Минске заложили капсулу с землей с мест сражений на Курской дуге

Куряне наблюдали за происходящим с помощью видеомоста «Минск – Курск»
Светлана ВОЛКОВА
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Забор земли с мест ожесточенных боев на Курской дуге состоялся в начале июня этого годаЗабор земли с мест ожесточенных боев на Курской дуге состоялся в начале июня этого годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Торжественное мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Курской битве, прошло в Минске, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. От Курской области участие в нем приняли и. о. заместителя губернатора Юлия Типикина, депутат Госдумы Ольга Германова, от Белоруссии - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Беларусь Александр Суриков, министр связи и информатизации Республики Сергей Попков, а также духовенство, ветераны, молодежь двух стран.

Празднование знаменательной даты в истории не только нашего государства, но и всего человечества - 75-летие Победы в Курской битве - состоится в Курске 22 – 23 августа. Историческая победа в битве под Курском – это, несомненно, одна из главных страниц Великой Отечественной войны, пример несгибаемой стойкости, силы духа и величайшего мужества и героизма солдат и офицеров всего советского народа. За отвагу и мужество в боях на Курской дуге летом 1943 года более 100 тысяч солдат, сержантов и офицеров награждены орденами и медалями, свыше 200 человек удостоены звания Героя Советского Союза, из них - около 40 белорусов. Это – общая победа и память о ней священна.

- Подвиги ветеранов остаются для новых поколений воинов примером сплочённости и отваги. Именно у вас, солдат-победителей, мы учимся любить Родину, гордиться ею, честно трудиться и ответственно относиться к своему делу и людям. И сегодняшнее мероприятие, безусловно, способствует сохранению и приумножению лучших исторических и духовно-нравственных традиций и нашей общей истории, - подчеркнула Юлия Типикина.

В белорусскую столицу капсулу с землей доставил министр связи и информатизации Сергей Попков, который также является руководителем белорусской части Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью. Забор земли с мест ожесточенных боев на Курской дуге состоялся во время его визита в Курск в начале июня. В капсуле хранится земля из поселка Золотухино и с территории памятника Героям-артиллеристам, расположенного в Поныровском районе.

Торжественная церемония началась с памятной литургии, которую провел митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси. После чего капсулу с землей поместили в нишу крипты.

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