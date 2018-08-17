В Курской области проверили состояние сельских ФАПов

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-17T11:48:33+03:00

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На экскурсию по курским ФАПам отправились активисты Общероссийского народного фронта во главе членом Центрального штаба ОНФ, директором фонда «Здоровье» Эдуардом Гавриловым.

— Мы давно хотели приехать в Курскую область и посмотреть, в каком состоянии находится сельское здравоохранение, в частности ФАПы, - говорит Эдуард Гаврилов.

Первым делом активисты поехали в Медвенский район в деревню Амосовка. Здесь проживает больше тысячи жителей. Местный фельдшерско-акушерский пункт не вызвал особых нареканий – вполне комфортное помещение для оказания медицинской помощи на селе. В ФАПе есть горячая вода, централизованное отопление и канализация. Минус - отсутствие фельдшера. Медик приезжает из Медвенки, и то не каждый день

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Петрин Курского района предстал перед «фронтовиками» в более печальном виде. Здание, построенное в 1990 году, явно требовало ремонта. Покосившаяся дверь, на потолке – глубокие трещины, заросшая территория. В ФАПе имеется вода, электрическое отопление, канализация. Есть даже бессменный фельдшер, которая лечит петринцев уже на протяжении 48 лет.

В настоящий ужас привел экскурсантов ФАП, расположенный в селе Долгое Золотухинского района. Покосившаяся избушка с разбитыми окнами совсем не похожа на помещение для оказания медпомощи. На двери замок, зато на стене новенькая табличка «Долговский фельдшерско-акушерский пункт». Внутри полная разруха, ФАП не работает, в таких условиях лечить людей просто невозможно. Да и некому, фельдшера нет.

— Этот ФАП числится действующим, но фактически он находится в аварийном состоянии, там никто не работает, говорит Эдуард Гаврилов. — Думаю, таких ФАПов-призраков в области хватает.

Всего в деревнях и селах Курской области действуют 605 ФАПов.

— Только в одной трети фельдшерско-акушерских пунктах области имеется централизованно отопление, горячая вода и канализация. Только половина ФАПов имеют стационарную телефонию, - говорит Эдуард Гаврилов. — И только менее половины пунктов соответствуют элементарным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— На днях мы посетили три ФАПа, но до этого промониторили уже порядка 15 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах области, - рассказывает Роман Алехин, представитель курского народного фронта. — Мы не собирались смотреть именно плохие ФАПы, но так получилось, что поездка оказалось показательной. Мы реально имеем в регионе 5% хороших ФАПов как в Амосовке, 5-10% - где людей принимают в разваленных сараях, остальные – это средние ФАПы как в Петрине – с устаревшим оборудованием и требующие ремонта.

— Губернатор дал поручение до 1 сентября завершить работу по подготовке дорожной карты по замене ветхих ФАПов. У нас до декабря будет сдано четыре ФАПа, в последующие три года - еще девять ФАПов, - говорит председатель регионального комитета здравоохранения Ольга Новикова.

Практически во всех фельшерско-акушерских пунктах региона работает медперсонал пенсионного или глубоко пенсионного возраста. И замены им нет.

— Кадры – это большая проблема. Медперсонала нет ни в амбулаториях, ни в фельдшерско-акушерских пунктах. В амбулаториях кроме среднего медперсонала должны быть еще педиатр и терапевт, их нет. Мы поняли, что это проблема в ближайшее время решаться не будет, - поясняет Роман.

Однако Ольга Новикова говорит, что вопрос с кадрами будет решен:

— Мы собираемся закрыть дефицит за счет программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

А тем временем Эдуард Гаврилов озвучил страшные цифры:

— В прошлом году в Курской области почти на 300% выросла смертность сельских жителей трудоспособного возраста.