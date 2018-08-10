На Михайловском ГОКе провели реконструкцию шахты

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-10T14:20:43+03:00

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Объем инвестиций по проекту, реализованному в период с 2016 по 2018 годы, составил 102 млн рублей.

В ходе реконструкции построены новый копер, надшахтное здание, здание подъемной установки и вспомогательной лебедки, бытовые помещения для персонала шахты и IT-специалистов, проведено ограждение по периметру, оборудованы системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Новый ствол шахты в соответствии с современными нормами оборудован механическим подъемом. Спуск и подъем осуществляются в автоматическом режиме, под управлением машиниста подъемной установки.

«В Металлоинвесте большое внимание уделяется условиям труда и промышленной безопасности. Проведенная реконструкция нацелена на повышение безопасности труда шахтеров, - рассказал начальник дренажной шахты Вячеслав Кушнерчук. - С помощью автоматизированной системы подъем людей на поверхность осуществляется в значительно более короткие сроки, кроме того ствол в полной мере обеспечивает соответствие требованиям в области промышленной безопасности».

В дальнейшем в ходе развития подземного дренажного комплекса ствол №6 планируется оборудовать породоразгрузочным комплексом для выдачи горной массы из шахты, а также спуска-подъема людей и оборудования. В рамках перспективного развития карьера МГОКа предусматривается масштабная реконструкция системы осушения.

Подземный дренажный комплекс Михайловского ГОКа осуществляет осушение карьера для обеспечения возможности добычи полезных ископаемых открытым способом. Отвод воды проводится через сеть шахтных выработок путем бурения водопонижающих и водосбросных скважин. Годовой водоотвод составляет около 21 млн кубометров в год.