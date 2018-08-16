В страшном ДТП под Курском погибли два человека

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-16T12:52:44+03:00

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По предварительным данным примерно в 10.45 на 544-м километре автодороги М-2 "Крым" автомобиль "Вольво", за рулем которого был 59-летний водитель, врезался в автомобиль УАЗ под управлением 53-летнего водителя. От удара УАЗик отбросило на встречную полосу движения, где он попал по мусоровоз КАМАЗ. За рулем грузовика был 56-летний водитель. В ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля УАЗ.

Автомобили Вольво и УАЗ двигались со стороны Курска в сторону поселка Медвенка.

Точные причины и обстоятельства аварии выясняются.