Предприятия «Мираторга» увеличили на 33% налоговые отчисления в бюджет

СЕГОДНЯ 08:30 2018-08-08T16:05:31+03:00

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«Мираторг» - один из крупнейших налогоплательщиков агропромышленного сектора РФ. В Курской области сосредоточены вторые по величине свиноводческие мощности агрохолдинга – более 20 производственных площадок, а также молочная ферма и ферма по производству розовой телятины, зерновые компании, санветутильзавод. Количество сотрудников здесь составляет порядка 1 900 человек.

За первое полугодие предприятия в совокупности перечислили более 332 миллионов рублей в федеральный и консолидированный региональный бюджет региона. А также порядка 102 миллионов в Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования – это что на 8,5% больше, чем в 2017 году.

- Деятельность предприятий агрохолдинга имеет большое значение для регионов как с экономической, так и социальной точки зрения, - подчеркивают в пресс-службе компании. - «Мираторг» не только создает рабочие места преимущественно для жителей сельской местности, но и перечисляет средства в виде налогов, которые используются, в том числе, на благоустройство и социальные нужды населения.