2018-08-15T16:27:11+03:00
Звезды

Курянки Ермаковы представят Курскую область в телепроекте «Новая Звезда»

Пятилетними малышками Галина и Ирина заняли второе место в шоу «Утренняя звезда»
Светлана ВОЛКОВА
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Оценивать выступление курянок будут профессиональные артистыОценивать выступление курянок будут профессиональные артистыФото: из открытых источников
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Солистки концертно-творческого центра «Звездный» Галина и Ирина Ермаковы представят Курскую область в телепроекте «Новая Звезда».

«Новая Звезда» - это не просто вокальный конкурс, это настоящее состязание регионов России. Каждый регион может быть представлен всего одним исполнителем или дуэтом или вокально-инструментальной группой до пяти человек.

Представительницы Курска занимаются вокалом с четырех лет. Их творчество уже отмечено различными наградами: лауреаты I степени всероссийского конкурса военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», Гран-при международного конкурса «Будущее планеты», лауреаты I степени международного вокального конкурса «Звездочка», победители международного конкурса «Открытая Европа», лауреаты «Российской студенческой весны», четырежды лауреаты премии губернатора Курской области в поддержку талантливой молодежи.

Конкурс «Новая Звезда» - не первый телевизионный проект, в котором они участвуют. Будучи 5-летними малышками, Ирина и Галина заняли второе место в шоу «Утренняя звезда», вошли в сотню лучших исполнителей России в вокальном конкурсе «Новая волна», но не смогли принять участие в основных испытаниях: по правилам конкурса, участники должны быть старше 16 лет, а курянкам тогда было по пятнадцать.

Сегодня сестры Ермаковы работают солистками в концертно-творческом центре «Звездный», выступают на различных площадках и мероприятиях.

Ирина и Галина прошли отборочный этап конкурса «Новая Звезда» и в конце лета отправятся в Москву для участия в первом этапе проекта. Выступление курянок будут оценивать профессиональные певцы, артисты и звезды российской эстрады.

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