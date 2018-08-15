Металлоинвест проводит реконструкцию комплекса по производству компонентов гранэмита на Михайловском ГОКе

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-15T13:17:29+03:00

На Михайловском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест») начата реконструкция комплекса по производству компонентов эмульсионно-взрывчатого вещества (ЭВВ) гранэмита

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Проект нацелен на повышение эффективности и безопасности производственного процесса. Объем инвестиций по проекту составит 110 млн рублей.

Комплекс выпускает полуфабрикаты и компоненты ЭВВ, из которых посредством транспортных смесительно-зарядных машин в карьере производится гранэмит различных марок для проведения буровзрывных работ.

В основном технологическом здании и помещении для стоянки транспортных смесительно-зарядных машин будет проведена замена общецехового и технологического оборудования на современное высокопроизводительное, построен навес и ограждение для хранилищ, бытовое помещение для персонала, две наблюдательные вышки. Объекты оборудуют охранной и пожарной сигнализациями. Работы по проекту планируется завершить к 2020 году.

«Реконструкция комплекса по производству гранэмита – часть большой программы по повышению эффективности буровзрывных работ и в целом добычного передела на предприятиях Металлоинвеста, - прокомментировал первый заместитель генерального директора – директор по производству компании «Металлоинвест» Андрей Угаров. – Стратегия развития компании направлена на производство железорудной продукции с наивысшим качеством, укрепление рыночных позиций в сегменте продукции с высокой добавленной стоимостью. И с этой целью проводится масштабная модернизация технологических процессов и оборудования комбината».

На предприятиях компании «Металлоинвест» - Михайловском и Лебединском ГОКах - в процессе открытой разработки месторождений используют новые, современные, наиболее экологически безопасные составы эмульсионных взрывчатых веществ с улучшенными энергетическими характеристиками. Управлять буровыми работами позволяет внедренная на предприятиях автоматизированная система, основанная на принципах высокоточного позиционирования техники на местности с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. В результате внедрения этих мер Металлоинвесту удалось существенно снизить удельный расход ЭВВ, улучшить качество дробления горной массы, снизить затраты на буровзрывные работы.