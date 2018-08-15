В Железногорске продолжается реализация проектов программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-15T13:13:30+03:00

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Семейный фестиваль «Папа зона», организованный участниками проекта «Отцы-молодцы», собрал сотни горожан. Железногорские дети вместе с папами преодолели несколько проектных зон: мастер-классы по лепке, рисованию, игре в волейбол и гиревому спорту, игровые площадки по бадминтону, баскетболу и русским народным играм. «Мы хотим изменить привычный расклад в семьях, когда папа обеспечивает доход, а мама отвечает за воспитание ребенка, рассказал Александр Козлов, руководитель проекта «Отцы-молодцы». – Своим примером мы показываем железногорцам, что отец – это главный воспитатель детей».

Молодые художницы Дарья Назарова и Юлия Каменщикова, авторы проекта «Перемен требуют наши глаза», предложили сделать городские объекты ярче и красивее. «Можно сколько угодно ругать несовершенство окружающего мира, возмущаться серостью будней, однообразием и скукой, а можно самим преобразовать действительность, - считают горожанки. - Идеи по изменению проблемных мест в городе могут предложить все желающие». В начале августа состоялся первый этап реализации проекта – культурный рейд по определению наиболее значимых объектов, требующих внешних перемен. После обсуждения и согласования с администрацией города художницы приступят к творческой части: созданию стрит-арта.

Владимир Тюфекчиев, автор проекта «Взгляд в будущее», организовал мастер-класс для воспитанников Железногорского центра помощи семье и детям в одной из пиццерий города. В рамках проекта дети под руководством кулинаров испекли пиццы собственного приготовления. «Большинство волонтеров проводят лишь развлекательные мероприятия с раздачей подарков, прививая потребительские качества, – рассказал автор Владимир Тюфекчиев. - Мне бы хотелось привить детям необходимые жизненные навыки через общение со специалистами различных отраслей». В дальнейшем ребятам предстоят встречи с сотрудниками МЧС, серия мастер-классов по фигурному катанию и хоккею, обучение написанию резюме, беседы с городскими депутатами.

Преобразить школьный двор и дать ребятам практические знания и умения по биологии — два основных направления, которые реализуют в школе №4 в рамках проекта «Зеленая лаборатория», автор которого учитель биологии Екатерина Елистратова. «Мы хотели смоделировать уроки биологии в природных условиях, сделать их инновационными и интересными, - рассказала она. - Детям нравится бывать в лесу, в парке, но в рамках учебной программы такое не всегда возможно. Так возникла идея создать учебно-экологический кабинет в природных условиях. Но только этим в итоге мы не ограничились, решили приглашать к участию в проекте жителей микрорайона, опытных и знающих людей, вовлекать школьников в полезную деятельность, научить их бережному отношению к родной природе, к труду людей». Первым мероприятием в рамках проекта стала высадка туй и можжевельника.

Всего в 2018 году грантовую поддержку получили 16 проектов инициативных жителей города. На эти цели компания направила 1,5 млн рублей. Трем проектам поддержку оказал предприниматель Андрей Сунсин. Все проекты-победители будут реализованы в течение 2018 года.

Всего в 2018 году грантовую поддержку получили 16 проектов инициативных жителей городаФото: предоставлено пресс-службой

ЗНАЙ!

«Сделаем вместе!» - общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, проводимый компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия с 2016 года. На грантовой основе оказывается поддержка проектам, направленным на повышение качества жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.

Победителями грантового конкурса - 2018 в Железногорске признаны проекты:

От инициативных граждан: «Перемен требуют наши глаза», «Школа хороших манер «Этикетус», «Мир старшего поколения», «Зарница: связь поколений», «Взгляд в будущее», «Наставник 3D», «МОСТиК» (Мир, объединяющий самобытность, традиции и культуру), «Библиотека как центр помощи и поддержки детям с ОВЗ».

От юридических лиц: «Нескучный сквер» (Центральная библиотечная система), «Спортивный парк «Шаг к спорту» (каток «Юбилейный»), «Дети должны быть вместе» (Городской методический центр), «Учебно-экологическая тропа «Зеленая лаборатория» (школа №4), «Подводная экология» (ВСК «БУ-ДО»), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Общественная организация по защите бездомных животных), «У нас спорт интереснее» (СШОР Единоборств), «Раскрасим мир волшебными красками» (школа №6), «Нарисуем мечту вместе!» (Железногорский художественный техникум), «Ты не один» (Автономная НКО «Мы вместе»), «Отцы – молодцы! (Федерация гиревого спорта «Скала»).

Подробнее о конкурсе и проектах-победителях - на сайте http://vmeste.zhel.city/