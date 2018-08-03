2018-08-03T13:34:19+03:00
Общество

Молодые специалисты «Мираторга» получили награды

Четверо сотрудников агрохолдинга за успехи в работе получили благодарственные письма Корочанского и Пристенского районов Белгородской и Курской областей соответственно
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На предприятиях агрохолдинга в настоящий момент трудится более 32 000 человек. Компания предоставляет работу как высококвалифицированным специалистам, так и кандидатам без специального образования и опыта работы. Холдинг готов проводить дополнительное обучение для сотрудников, создавать условия для их роста и развития. Особое внимание - профессиональной подготовке молодежи.

«Мираторг» ежегодно создает новые рабочие места в сельской местности, обеспечивая своих сотрудников социальными гарантиями и полностью «белой» зарплатой, которая выше среднего уровня в отрасли. Благодаря запуску новых производственных площадок, у молодежи в селах и малых городах появляется работа, возможность реализовать себя, приобрести востребованную специальность, а также ознакомиться с передовым опытом и технологиями, используемыми в агрохолдинге.

- На предприятиях агрохолдинга мы стремимся создать для молодежи такие условия, при которых каждый сотрудник, даже не имея профильного образования, сможет приобрести необходимые знания и навыки, повысить производительность труда, реализовать свой потенциал, – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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