28-летний курянин может войти в число россиян, которые первыми полетят на Луну

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-13T09:30:12+03:00

Александр Горбунов обошел более 400 кандидатов со всей России и может войти в отряд по пилотированию нового космоического корабля

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Стали известны имена восьми россиян, которые войдут в отряд космонавтов этого года. Они продолжат подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

"Кампания по отбору космонавтов началась 14 марта 2017 года. Тогда МВК было принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, будут работать по программе Международной космической станции (МКС), пройдут подготовку по пилотированию нового российского космического корабля «Федерация», а также, возможно, станут первыми россиянами, которые полетят к Луне", - говорится на сайте "Роскосмоса".

Отобранные "Роскосмосом" восемь россиян, в числе которых и Александр, будут зачислены в отряд только после прохождения общей космической подготовки и сдачи экзаменов.

Александр родился в "городе горняков" Железногорске Курская область. С 2009 по 2012 год учился на военной кафедре при Московском Авиационном Институте по военно-учетной специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей». Получил воинское звание лейтенант запаса.

Затем поступил на должность техника первой категории в Публичном Акционерном Обществе «РКК Энергия имени Сергея Павловича Королева».

В 2014 году Александр получил дополнительное образование - окончил Московский авиационный институт с присвоением квалификации «инженер» по специальности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки».

С марта 2014 года курянин работает инженером первой категории в отделе 165 ПАО «РКК Энергия имени Сергея Павловича Королева».